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МЧС назвало 3 причины, от которых могут пострадать белорусы на Новый год

11 декабря 2018 09:44
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В Беларуси набирает обороты Республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.

МЧС назвало 3 причины, от которых могут пострадать белорусы на Новый год -1

Как проходит акция «Безопасный Новый год»? Какие проблемы возникают во время новогодних праздников? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Фотофакт

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