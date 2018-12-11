МЧС назвало 3 причины, от которых могут пострадать белорусы на Новый год

В Беларуси набирает обороты Республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.
В Беларуси набирает обороты Республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.
Как проходит акция «Безопасный Новый год»? Какие проблемы возникают во время новогодних праздников? Узнаете, посмотрев видеоматериал.