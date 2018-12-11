Почему ёлку нельзя ставить близко к окну?

Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

Она не должна устанавливаться вблизи горючих материалов. Это подальше от штор и других горючих изделий. Огонь может распространиться, поэтому лучше ёлку чуть сдвинуть к стене, подальше от штор. И обязательно использовать гирлянды, которые должны быть сертифицированы и безопасны.