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Почему ёлку нельзя ставить близко к окну?

11 декабря 2018 09:38
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Как правильно и безопасно установить ёлку, мы спросили в программе «Большой город» заместителя начальника Минского городского управления МЧС.

Почему ёлку нельзя ставить близко к окну?-1

Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
Она не должна устанавливаться вблизи горючих материалов. Это подальше от штор и других горючих изделий. Огонь может распространиться, поэтому лучше ёлку чуть сдвинуть к стене, подальше от штор. И обязательно использовать гирлянды, которые должны быть сертифицированы и безопасны.

# Новый год # общество # Андрей Бертош # МЧС Беларуси

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