МЧС и ОСВОД проводят рейды в зонах отдыха белорусов. О каких правилах нельзя забывать?

Новости Беларуси. В Минской области с начала 2023 года произошло 36 случаев гибели на воде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только за минувшие выходные погибло два человека в Копыльском и Воложинском районе. На водоемах усилен контроль. Работники МЧС, ОСВОД и правоохранительных органов проводят профилактические рейды в зонах отдыха, а также в местах, запрещенных для купания. Специалисты напоминают правила поведения на пляже и призывают родителей не оставлять детей без присмотра.

В один из таких рейдов отправилась Влада Родовская.