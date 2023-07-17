МЧС и ОСВОД проводят рейды в зонах отдыха белорусов. О каких правилах нельзя забывать?
Новости Беларуси. В Минской области с начала 2023 года произошло 36 случаев гибели на воде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только за минувшие выходные погибло два человека в Копыльском и Воложинском районе. На водоемах усилен контроль. Работники МЧС, ОСВОД и правоохранительных органов проводят профилактические рейды в зонах отдыха, а также в местах, запрещенных для купания. Специалисты напоминают правила поведения на пляже и призывают родителей не оставлять детей без присмотра.
В один из таких рейдов отправилась Влада Родовская.
Влада Родовская, корреспондент:
Середина лета, пляжный сезон в самом разгаре. А значит, возрастает риск происшествий на воде. В связи с этим специалисты усиливают контроль на водоемах, акватории патрулируют спасатели. Особую опасность представляют места, не предназначенные для купания.
Жара усилилась, а значит, водоемы заполнены отдыхающими. Пляжи регулярно обходят представители МЧС и ОСВОД. Контроль усиливают в выходные дни. Главная цель – напомнить людям правила безопасности.
Александр Медведев, заместитель начальника отдела Стародорожского РОЧС:
При наступлении купального сезона появляются основные проблемные вопросы, такие как нахождение вблизи водоемов несовершеннолетних детей без присмотра взрослых. Также купание граждан в состоянии алкогольного опьянения. Также основным вопросом является купание в неустановленных местах, а также в необорудованных специальных местах.
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