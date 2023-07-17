В Вилейском районе проходит благотворительная акция «Скоро в школу». Как поучаствовать?

Новости Беларуси. Подготовка детей к школе. В Минской области для многодетных семей предусмотрена единовременная материальная помощь из средств местного бюджета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе такую поддержку окажут более 20 тысячам семей, воспитывающих школьников.

Для этого необходимо написать заявление в территориальном центре социального обслуживания. Средства будут начисляться, начиная с 1 августа. Размер выплаты 30 % бюджета прожиточного минимума на каждого школьника. Например, в Вилейском районе такую помощь планируют оказать 550 многодетным семьям. 150 из них уже обратились с заявлением. Также в районе проходит акция «Скоро в школу». Каждый желающий может помочь малообеспеченным семьям и родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Для участия нужно принести любые школьные принадлежности.

Жанна Петух, заведующая отделением Вилейского территориального центра социального обслуживания населения:

Помочь можно любым удобным способом. Например, купить школьные принадлежности. Рюкзаки, обувь одежду принести к нам в центр. И мы тогда передадим нуждающейся семье. Либо перевести деньги на благотворительный счет, который у нас имеется. Также специалисты центра разместили у нас в центре, а также в магазинах города благотворительные копилки.