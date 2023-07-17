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На 18 июля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз

17 июля 2023 13:45
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Новости Беларуси. В режиме повышенной готовности работают энергетики Беларуси. В жаркие дни под особым контролем сетевое оборудование и системы охлаждения энергообъектов. Усилены и меры пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 18 июля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз-1

Специалисты проводят осмотры и диагностику, чтобы в сети не произошло сбоев. Сегодня, 17 июля, в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за высоких температур. А чем выше показатели термометров, тем активнее люди используют вентиляторы и кондиционеры, повышается и мощность холодильных установок. Все это дает чрезмерную нагрузку на электросети. Оперативно отреагировать и ликвидировать поломку в случае сбоя готовы аварийно-восстановительные и выездные бригады.

На 18 июля в стране также объявлен оранжевый уровень опасности, но уже из-за гроз. Местами прогнозируются ливни и сильный ветер.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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