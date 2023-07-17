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В Минске огласили приговор по громкому делу о продаже квартир по заниженным ценам

17 июля 2023 13:54
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Новости Беларуси. Восемь лет колонии общего режима. Суд огласил приговор по громкому делу о продаже квартир в Минске по заниженным ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске огласили приговор по громкому делу о продаже квартир по заниженным ценам-1

Обвиняемая – руководитель одной из стройорганизаций. Светлана Сечко заключала договоры под предлогом продажи строящихся квартир или получения денег в долг под развитие производства. Но при этом не собиралась исполнять свои обязательства. Сделки мошенница оформляла от своего имени или от имени компаний. С марта 2013-го по декабрь 2018-го бизнесвумен неправомерно завладела внушительной суммой – свыше 5,5 миллиона рублей. Среди потерпевших – более 60 человек.

В Минске огласили приговор по громкому делу о продаже квартир по заниженным ценам-4

Алеся Минец, старший прокурор отдела прокуратуры Минска:
С учетом позиции государственного обвинителя суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор: на основании части 4 статьи 209 Уголовного кодекса обвиняемой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. В целях обеспечения взыскания причиненного потерпевшим ущерба имущество обвиняемой, а также членов ее семьи, оставлено под арестом.

В Минске огласили приговор по громкому делу о продаже квартир по заниженным ценам-7

Приговор суда в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

# Судебная система Беларуси # общество # Фотофакт

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