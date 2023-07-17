В Минске огласили приговор по громкому делу о продаже квартир по заниженным ценам

Новости Беларуси. Восемь лет колонии общего режима. Суд огласил приговор по громкому делу о продаже квартир в Минске по заниженным ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемая – руководитель одной из стройорганизаций. Светлана Сечко заключала договоры под предлогом продажи строящихся квартир или получения денег в долг под развитие производства. Но при этом не собиралась исполнять свои обязательства. Сделки мошенница оформляла от своего имени или от имени компаний. С марта 2013-го по декабрь 2018-го бизнесвумен неправомерно завладела внушительной суммой – свыше 5,5 миллиона рублей. Среди потерпевших – более 60 человек.

Алеся Минец, старший прокурор отдела прокуратуры Минска:

С учетом позиции государственного обвинителя суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор: на основании части 4 статьи 209 Уголовного кодекса обвиняемой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. В целях обеспечения взыскания причиненного потерпевшим ущерба имущество обвиняемой, а также членов ее семьи, оставлено под арестом.