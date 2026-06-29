Белорусы пережили самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. Как справлялись со зноем

Знойная погода не обошла стороной Беларусь. Особенно почувствовали ее на юге страны. Жители Брестской области пережили самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. А это 145 лет! Столбик термометра в Пинске показал 40,4 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это новый исторический рекорд. Белгидромет объявил красный уровень опасности. Спасатели и медики просят соблюдать предельную осторожность: пить больше воды, защищаться от солнца и не перегреваться. От длительных поездок и пребывания под прямыми лучами лучше воздержаться. Наниматели пересматривают графики и формат работы, а профсоюзы следят за соблюдением норм охраны труда.

40,4 – обновленный исторический рекорд. Максимальную плюсовую температуру зафиксировали сегодня, 29 июня, в Пинске. Предыдущий принадлежал Гомелю в 2010 году, когда воздух прогрелся до 38,9 градуса. Юго-западный регион бьет температурный максимум.

Угроза всему живому, а под колесами буквально плавится асфальт. В Бресте для ключевых магистралей устраивают холодный душ. На маршруте круглосуточно курсирует семь автомобилей коммунальщиков. В ответе за зелень и цветы. Игорь Слепченко, главный инженер предприятия «Коммунальник»:

Выливается где-то порядка 90 кубов воды в день на дорогу и порядка 500 кубов на зеленые насаждения.

В такие пики температур горожан просят быть неравнодушными, если есть возможность, полить молодые саженцы или клумбы. Пик аномальной жары! Белгидромет объявил красный уровень опасности.

График работы скорректировали и для строителей. В Бресте с опережением срока возводятся дополнительные спальные корпуса для Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. Охрана труда – это и отказ от некоторых видов работ в жару и пересмотренное время труда и отдыха. Евгений Чипышев, начальник ПМК-20 предприятия «Брестоблсельстрой»:

На улице уже работы прекратились, потому что жара уже более 35 градусов, а более 32 – мы по приказу не работаем на улице. В помещениях держится прохлада, поэтому там еще люди работают.