«Ребёнок приобщается к художественной литературе». В детском саду Минска создают бизиборды по мотивам сказок

Новости Беларуси. Как создавать бизиборды для детей? Личным опытом в программе « Большой город » на СТВ поделилась Елена Быкова, заместитель заведующего по основной деятельности яслей-сада № 522.

Екатерина Забенько, ведущая: Ваши бизиборды уже известны, в интернете можно многое о них прочитать. Я знаю, что уже многие производители стали делать такие вот ящички забавные для детей, где можно и открыть защелку, и покрутить часики. Я думаю, что фантазия человека, который это изготавливает, безгранична. Я думаю, что важен и возраст ребенка, индивидуальный подход. Наверное, в этом ваша фишка, в том, что вы делаете это под своих детей, под их возраст, под их интересы.

Елена Быкова, заместитель заведующего по основной деятельности яслей-сада № 522:

Да, безусловно, но отличительной особенностью моих бизибордов стала их сюжетность.

Екатерина Забенько:

То есть к бизиборду прикладывается сказка конкретно под эту картинку?

Елена Быкова:

Да, сказка по мотивам произведений художественной литературы, которая рекомендована учебной программой дошкольного образования.

Екатерина Забенько:

Ребенок играет и слушает сказку?

Елена Быкова:

Ребенок приобщается к доступным его восприятию произведениям художественной литературы. Я словно приглашаю ребенка поиграть в сказке, создать эту сказку самим, вообразить ее и изобразить посредством предложенных на бизиборде предметов и игровых действий с ними.

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Екатерина Забенько:

Теперь следующий вопрос. Мало это придумать, еще нужно сделать. Это нужно где-то и вкрутить шуруп и прибить гвоздик, а вы молодая хрупкая и красивая женщина. Я, например, пробовала своему ребенку сделать нечто подобное, у меня не получилось. Как вы к этому пришли?

Елена Быкова:

Сама бы я не справилась, в этом отношении мне пришел на помощь столяр нашего учреждения. Он, как и я, очень ответственно и требовательно относится к качеству выполнения своей работы, в этом мы с ним совпали. Поэтому замечательно, что он – человек уже практически пенсионного возраста – так увлекся этой деятельностью, помог мне, воспитателю, воплотить все мои творческие задумки.