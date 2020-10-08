«Ребёнок приобщается к художественной литературе». В детском саду Минска создают бизиборды по мотивам сказок

Новости Беларуси. Как создавать бизиборды для детей? Личным опытом в программе «Большой город» на СТВ поделилась Елена Быкова, заместитель заведующего по основной деятельности яслей-сада № 522.
Новости Беларуси. Как создавать бизиборды для детей? Личным опытом в программе «Большой город» на СТВ поделилась Елена Быкова, заместитель заведующего по основной деятельности яслей-сада № 522.
Екатерина Забенько, ведущая:
Ваши бизиборды уже известны, в интернете можно многое о них прочитать. Я знаю, что уже многие производители стали делать такие вот ящички забавные для детей, где можно и открыть защелку, и покрутить часики. Я думаю, что фантазия человека, который это изготавливает, безгранична. Я думаю, что важен и возраст ребенка, индивидуальный подход. Наверное, в этом ваша фишка, в том, что вы делаете это под своих детей, под их возраст, под их интересы.
Елена Быкова, заместитель заведующего по основной деятельности яслей-сада № 522:
Да, безусловно, но отличительной особенностью моих бизибордов стала их сюжетность.
Екатерина Забенько:
То есть к бизиборду прикладывается сказка конкретно под эту картинку?
Елена Быкова:
Да, сказка по мотивам произведений художественной литературы, которая рекомендована учебной программой дошкольного образования.
Екатерина Забенько:
Ребенок играет и слушает сказку?
Елена Быкова:
Ребенок приобщается к доступным его восприятию произведениям художественной литературы. Я словно приглашаю ребенка поиграть в сказке, создать эту сказку самим, вообразить ее и изобразить посредством предложенных на бизиборде предметов и игровых действий с ними.
Как найти подход к ребенку? Воспитательница из детского сада поделилась своими методами
Екатерина Забенько:
Теперь следующий вопрос. Мало это придумать, еще нужно сделать. Это нужно где-то и вкрутить шуруп и прибить гвоздик, а вы молодая хрупкая и красивая женщина. Я, например, пробовала своему ребенку сделать нечто подобное, у меня не получилось. Как вы к этому пришли?
Елена Быкова:
Сама бы я не справилась, в этом отношении мне пришел на помощь столяр нашего учреждения. Он, как и я, очень ответственно и требовательно относится к качеству выполнения своей работы, в этом мы с ним совпали. Поэтому замечательно, что он – человек уже практически пенсионного возраста – так увлекся этой деятельностью, помог мне, воспитателю, воплотить все мои творческие задумки.
Екатерина Забенько:
Мне как маме трехлетнего ребенка интересно, когда начнутся поставки в другие сады города Минска. Я так понимаю, что своими силами получается не очень затратно.
Елена Быкова:
Данное игровое средство, возможно, не подходит для такого массового использования, потому что все-таки зависит от потенциала, от желания воспитателя дошкольного образования или родителя сделать такую игрушку для детей. Это требует, конечно, творческого подхода, определенных умений и, как я сказала, непременно желания творить во благо детей. Нашему саду в этом отношении повезло. В рамках конкурса городского и уже сейчас республиканского я презентовала свой опыт и буду рада, если для кого-то он послужит примером, и кто-то точно так же, как и я, захочет воплотить вот такую идею в жизнь.
Екатерина Забенько:
То есть это будет доступно, и вы готовы даже консультировать по этому поводу любого воспитателя, который проявит к этому интерес?
Елена Быкова:
Безусловно, да.