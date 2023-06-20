В Брестской крепости спустя 82 года перезахоронили останки защитников

Новости Беларуси. В Брестской крепости прошла церемония перезахоронения останков защитников легендарной цитадели. Даже спустя 82 года белорусы чтят подвиг героев, которые ценой своих жизней отстаивали свободу и независимость страны в годы войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисковые работы на священной земле не прекращаются практически никогда. Военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона во время раскопок обнаружили костные останки 10 человек. Анализ найденных рядом предметов позволил сделать вывод, что они принадлежат защитникам крепости и двум мирным жителям. Теперь они будут покоиться в некрополе на площади церемониалов.

Владимир Семочкин, сын защитника Брестской крепости:

Мы хороним еще защитников Брестской крепости. Возможно, это мои соседи бывшие, друзья отца. Вполне возможно. Я как будто хороню родного человека. Спасибо им за то, что они дали вот эту жизнь: небо, цветы, прекрасную страну и людей.

Церемония перезахоронения собрала в крепости военнослужащих брестского гарнизона, пограничников, сотрудников милиции и МЧС, местных жителей. Цветы и венки от благодарных потомков легли к подножию мраморных плит. В некрополе Брестской крепости покоится прах свыше тысячи фронтовиков, но имена лишь 277 бойцов Красной армии и членов их семей увековечены. Многие так и остаются неизвестными.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость – герой»:

Работа по восстановлению фамилий и имен, званий наших защитников или членов их семей продолжается нашим коллективом мемориального комплекса. Да, кто-то может сказать, что это немного. Тем не менее это определенный результат нашей работы по сохранению памяти.