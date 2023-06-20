В Брестской крепости спустя 82 года перезахоронили останки защитников
Новости Беларуси. В Брестской крепости прошла церемония перезахоронения останков защитников легендарной цитадели. Даже спустя 82 года белорусы чтят подвиг героев, которые ценой своих жизней отстаивали свободу и независимость страны в годы войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поисковые работы на священной земле не прекращаются практически никогда. Военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона во время раскопок обнаружили костные останки 10 человек. Анализ найденных рядом предметов позволил сделать вывод, что они принадлежат защитникам крепости и двум мирным жителям. Теперь они будут покоиться в некрополе на площади церемониалов.
Владимир Семочкин, сын защитника Брестской крепости:
Мы хороним еще защитников Брестской крепости. Возможно, это мои соседи бывшие, друзья отца. Вполне возможно. Я как будто хороню родного человека. Спасибо им за то, что они дали вот эту жизнь: небо, цветы, прекрасную страну и людей.
Церемония перезахоронения собрала в крепости военнослужащих брестского гарнизона, пограничников, сотрудников милиции и МЧС, местных жителей. Цветы и венки от благодарных потомков легли к подножию мраморных плит. В некрополе Брестской крепости покоится прах свыше тысячи фронтовиков, но имена лишь 277 бойцов Красной армии и членов их семей увековечены. Многие так и остаются неизвестными.
Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость – герой»:
Работа по восстановлению фамилий и имен, званий наших защитников или членов их семей продолжается нашим коллективом мемориального комплекса. Да, кто-то может сказать, что это немного. Тем не менее это определенный результат нашей работы по сохранению памяти.
Впервые церемония перезахоронения на площади церемониалов состоялась 18 сентября 1971 года накануне открытия мемориального комплекса. Каждые 3-5 лет ритуал повторяется.