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В Брестской крепости спустя 82 года перезахоронили останки защитников

20 июня 2023 13:54
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Новости Беларуси. В Брестской крепости прошла церемония перезахоронения останков защитников легендарной цитадели. Даже спустя 82 года белорусы чтят подвиг героев, которые ценой своих жизней отстаивали свободу и независимость страны в годы войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской крепости спустя 82 года перезахоронили останки защитников-1

Поисковые работы на священной земле не прекращаются практически никогда. Военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона во время раскопок обнаружили костные останки 10 человек. Анализ найденных рядом предметов позволил сделать вывод, что они принадлежат защитникам крепости и двум мирным жителям. Теперь они будут покоиться в некрополе на площади церемониалов.

В Брестской крепости спустя 82 года перезахоронили останки защитников-4

Владимир Семочкин, сын защитника Брестской крепости:
Мы хороним еще защитников Брестской крепости. Возможно, это мои соседи бывшие, друзья отца. Вполне возможно. Я как будто хороню родного человека. Спасибо им за то, что они дали вот эту жизнь: небо, цветы, прекрасную страну и людей.

В Брестской крепости спустя 82 года перезахоронили останки защитников-7

Церемония перезахоронения собрала в крепости военнослужащих брестского гарнизона, пограничников, сотрудников милиции и МЧС, местных жителей. Цветы и венки от благодарных потомков легли к подножию мраморных плит. В некрополе Брестской крепости покоится прах свыше тысячи фронтовиков, но имена лишь 277 бойцов Красной армии и членов их семей увековечены. Многие так и остаются неизвестными.

В Брестской крепости спустя 82 года перезахоронили останки защитников-10

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость – герой»:
Работа по восстановлению фамилий и имен, званий наших защитников или членов их семей продолжается нашим коллективом мемориального комплекса. Да, кто-то может сказать, что это немного. Тем не менее это определенный результат нашей работы по сохранению памяти.

В Брестской крепости спустя 82 года перезахоронили останки защитников-13

Впервые церемония перезахоронения на площади церемониалов состоялась 18 сентября 1971 года накануне открытия мемориального комплекса. Каждые 3-5 лет ритуал повторяется.

# Великая Отечественная война # общество # Григорий Бысюк # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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