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Польские силовики заставили беженцев перейти белорусскую границу

20 июня 2023 13:49
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Польские силовики продолжают избавляться от «нежелательных гостей», выставляя беженцев за пределы страны. 18 июня белорусские пограничники зафиксировали сразу две попытки вытеснения иностранцев на нашу территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские силовики заставили беженцев перейти белорусскую границу-1

Польские силовики заставили беженцев перейти белорусскую границу-3

В первый раз военные сопредельной стороны доставили на грузовой машине двоих человек к рубежам и хотели заставить их покинуть страну. Однако наши военнослужащие не допустили нарушения границы. Тогда поляки погрузили беженцев в кузов и увезли. Чуть позже в этот же день силовики аналогичным образом доставили к заграждению уже четырех иностранцев. Угрожая физической расправой, людей вынудили перейти на территорию Беларуси через калитку для животных.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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