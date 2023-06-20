Польские силовики заставили беженцев перейти белорусскую границу

Польские силовики продолжают избавляться от «нежелательных гостей», выставляя беженцев за пределы страны. 18 июня белорусские пограничники зафиксировали сразу две попытки вытеснения иностранцев на нашу территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первый раз военные сопредельной стороны доставили на грузовой машине двоих человек к рубежам и хотели заставить их покинуть страну. Однако наши военнослужащие не допустили нарушения границы. Тогда поляки погрузили беженцев в кузов и увезли. Чуть позже в этот же день силовики аналогичным образом доставили к заграждению уже четырех иностранцев. Угрожая физической расправой, людей вынудили перейти на территорию Беларуси через калитку для животных.