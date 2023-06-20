Польские силовики заставили беженцев перейти белорусскую границу

В первый раз военные сопредельной стороны доставили на грузовой машине двоих человек к рубежам и хотели заставить их покинуть страну. Однако наши военнослужащие не допустили нарушения границы. Тогда поляки погрузили беженцев в кузов и увезли. Чуть позже в этот же день силовики аналогичным образом доставили к заграждению уже четырех иностранцев. Угрожая физической расправой, людей вынудили перейти на территорию Беларуси через калитку для животных.