Лукашенко о расследовании фактов геноцида: думаю, мы на Беларуси не остановимся

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко просит российскую сторону подключиться к работе по расследованию фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны. Об этом он заявил 28 октября на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, что мы развернули очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. По предложению генерального прокурора идет масштабная работа. Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе. Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид. Мы должны в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они любят сейчас говорить.