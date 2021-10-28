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Лукашенко о расследовании фактов геноцида: думаю, мы на Беларуси не остановимся

28 октября 2021 09:01
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко просит российскую сторону подключиться к работе по расследованию фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны. Об этом он заявил 28 октября на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко о расследовании фактов геноцида: думаю, мы на Беларуси не остановимся-1

Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, что мы развернули очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. По предложению генерального прокурора идет масштабная работа. Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе. Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид. Мы должны в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они любят сейчас говорить.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Игорь Краснов # Фотофакт

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