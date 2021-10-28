«Мы делаем решительный шаг в нашей интеграции». Лукашенко подтвердил проведение Высшего госсовета 4 ноября

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

4 ноября мы проведем Высший госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг – и со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее это важный Высший госсовет, поскольку за последние годы мы делаем решительный шаг в нашей интеграции. Как сказал президент Путин, мой коллега, что мы практически тем самым снимаем многие и многие, если не все, вопросы в сфере экономики. Мы создаем таким образом, опять же его слова, фундамент наших будущих отношений. Как уж мы будем наши отношения выстраивать – я думаю, что успешно. Хотелось бы, чтобы это был конкретный сильный шаг. Работа началась задолго до всех событий здесь, и в России, и до этих санкций. Может быть, действительно, мы лишний раз увидели, кто у нас друзья, кто у нас соперники, а кто – настоящие враги. Мы это видим. Думаю, что каждый день будут открываться все новые и новые факты.