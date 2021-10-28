«Мы делаем решительный шаг в нашей интеграции». Лукашенко подтвердил проведение Высшего госсовета 4 ноября

Новости Беларуси. Защита своих рубежей, заседание Высшего госсовета и общий долг сохранить историческую память. Это темы обсуждались 28 октября во время встречи Александр Лукашенко с генпрокурором России Игорем Красновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент сразу отметил – участившиеся попытки вбить клин в наши отношения с Россией бесперспективны. Вопреки медиашуму Александр Лукашенко подтвердил планы провести Высший государственный совет 4 ноября. На предстоящем заседании руководители двух стран договаривались подписать 28 союзных программ. Белорусский лидер подчеркнул: несмотря на политическое нагнетание извне и непростую эпидобстановку, это важное событие для стран-союзниц.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
4 ноября мы проведем Высший госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг – и со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее это важный Высший госсовет, поскольку за последние годы мы делаем решительный шаг в нашей интеграции. Как сказал президент Путин, мой коллега, что мы практически тем самым снимаем многие и многие, если не все, вопросы в сфере экономики. Мы создаем таким образом, опять же его слова, фундамент наших будущих отношений. Как уж мы будем наши отношения выстраивать – я думаю, что успешно. Хотелось бы, чтобы это был конкретный сильный шаг. Работа началась задолго до всех событий здесь, и в России, и до этих санкций. Может быть, действительно, мы лишний раз увидели, кто у нас друзья, кто у нас соперники, а кто – настоящие враги. Мы это видим. Думаю, что каждый день будут открываться все новые и новые факты.
Кроме того, глава государства затронул тему провокационной военной активности Запада у границ Союзного государства. Вдоль западных рубежей Беларуси под предлогом борьбы с нелегальной миграцией Польша готова расположить танки. На такую активность, подчеркнул наш Президент, Беларусь и Россия будут реагировать жестко.