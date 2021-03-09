«Мая камісія і я адказ рыхтавалі». Игорь Марзалюк прокомментировал ответ на коллективное обращение по поводу БЧБ-флага

Новости Беларуси. И вновь тема БЧБ-флага, его роли и места в нашей жизни. Историк и преподаватель Игорь Марзалюк не просто размышляет на тему. Будучи еще депутатом, автор рубрики «В обстановке мира» предложил идти в этом вопросе законным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так што, калі ласка, дзейнічайце ў адпаведнасці з законам. Збярыце 50 тысяч галасоў. Будзем разглядаць.

Згодна з артыкулам 99 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь права заканадаўчай ініцыятывы належыць Прэзідэнту, дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, Савету Рэспублікі, ураду, а таксама грамадзянам, якія валодаюць выбарчым правам, у колькасці не менш 50 тысяч чалавек і рэалізуецца ў Палаце прадстаўнікоў.

У адпаведнасці з артыкулам 217 рэгламента Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь права ініцыятывы на зварот, дэкларацыю або заяву маюць суб’екты права заканадаўчай ініцыятывы. Праекты такіх дакументаў уносяцца ў пісьмовай форме ў Савет Палаты прадстаўнікоў, які абавязаны ўнесці іх на разгляд на бліжэйшае пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Национального собрания Беларуси: У Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы разгледжаны калектыўны зварот студэнтаў і выкладчыкаў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адносна бел-чырвона-белага сцяга. Ён утрымоўвае шэраг прэтэнзіяў, патрабаванняў і прапановаў. Дазволю сабе іх пракаментаваць. Тым больш, што мая камісія і я асабіста на гэты калектыўны зварот адказ рыхтавалі.

Аб спыненні дзеянняў, накіраваных на падрыхтоўку законапраектаў аб прызнанні бел-чырвона-белага сцяга экстрэмісцкім.

Давожу да ўсіх. Планам падрыхтоўкі законапраектаў на 2021 год, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 04.01.2021 № 2, распрацоўка такога заканадаўчага акта не прадугледжана.

Разам з тым у выпадку ўнясення падобнага дакумента ў Палату прадстаўнікоў у парадку, устаноўленым заканадаўчымі актамі і Рэгламентам Палаты прадстаўнікоў, ён падлягае абавязковаму разгляду Палатай прадстаўнікоў. У рамках работы над законапраектам будуць улічвацца меркаванні грамадзян і арганізацый па дадзеным пытанні.