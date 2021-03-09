Николай Щёкин: Беларусь находится в центре IT-технологий, но при этом стала одновременно и жертвой этих технологий

Новости Беларуси. В студии ток-шоу «P.S.» политолог Николай Щекин. Юлия Бешанова, СТВ:

Президент еще на этапе разработки кодекса сказал, что нормы права должны быть такими, чтобы не цепляться по мелочам к людям. Как вам кажется, удалось соблюсти это требование в новой редакции кодекса?

Мы в Республике Беларусь жили немножко в состоянии чрезмерной уверенности. Многие вещи нас не касались Николай Щекин, политолог:

Проводя контент-анализ многих сайтов, что я заметил? Реакция на происходящее в стране и не только. Прежде всего, это эмоции. Второе – к великому сожалению, отсутствие правовой культуры. Третье – отсутствие критического взгляда. Эти составляющие говорят о том, что государство уже созрело изменить эти кодексы, потому что время очень динамично, но общество, к сожалению, еще только подходит к этим переменам. Мы в Республике Беларусь жили немножко в таком состоянии уверенности, может быть, чрезмерной уверенности. Многие вещи нас не касались. Так получилось – коснулось, хотя, насколько мне известно, изменение кодексов было запланировано намного раньше, но вот получилось, коснулось нас, и мы увидели действительно много пробелов. То, что мы наблюдали в поствыборный период – это прошла практически каждая страна европейская, Восточной Европы. И каждая страна справлялась так, как могла справляться, путем изменения законодательства. Необходимо повышать ответственность людей по всем направлениям и, конечно, повышать правовую культуру. К сожалению, с этим у нас большой пробел: люди не знают, за что надо отвечать.

Надо ужесточать законодательную базу относительно соцсетей, начиная с чатов и завершая даже деловой перепиской Юлия Бешанова:

Впервые, наверное, наша страна столкнулась с такой формой общения – буллинг – когда в соцсетях откровенно травят (сейчас в меньше степени) за высказывание своей позиции, отличной от той, что мы видели на улице. Николай Щекин:

Скажем, Беларусь находится в центре вроде бы IT-технологий, но при этом стала одновременно и жертвой этих технологий. Здесь законодательно, может быть, чуть-чуть мы опоздали. Не предполагали, что такие будут последствия. То, с чем мы столкнулись – травля в сетях, выкладывание личных данных, мы увидели на примерах наших сотрудников МВД, что творилось: угрозы их жизням и семьям. Да и ваш покорный слуга, и многие депутаты то же самое. Это говорит о том, что необходимо здесь государственное регулирование, а именно изменение уже в пространстве законов (строгость никого не убивала еще, да?), здесь надо ужесточать законодательную базу относительно соцсетей, начиная с чатов даже товариществ каких-то, и завершая перепиской, даже деловой. Мы видим, что в Америке творится и в европейских странах. Думаю, здесь еще много работы предстоит. Юлия Бешанова:

Зачастую конфликты возникают в детской среде, они даже не знают, что это уже правонарушение. Николай Щекин:

Основа всего – это семья, то, что там будет заложено. Это первое. Второе – идеологическая работа, работа с молодежью в государстве сейчас первостепенна, в том числе и общение в соцсетях, как там себя вести. Это не тренд даже, а новое направление идеологической работы. Именно общение в соцсетях.