Николай Щёкин: Беларусь находится в центре IT-технологий, но при этом стала одновременно и жертвой этих технологий
Новости Беларуси. В студии ток-шоу «P.S.» политолог Николай Щекин.
Юлия Бешанова, СТВ:
Президент еще на этапе разработки кодекса сказал, что нормы права должны быть такими, чтобы не цепляться по мелочам к людям. Как вам кажется, удалось соблюсти это требование в новой редакции кодекса?
Мы в Республике Беларусь жили немножко в состоянии чрезмерной уверенности. Многие вещи нас не касались
Николай Щекин, политолог:
Проводя контент-анализ многих сайтов, что я заметил? Реакция на происходящее в стране и не только. Прежде всего, это эмоции. Второе – к великому сожалению, отсутствие правовой культуры. Третье – отсутствие критического взгляда. Эти составляющие говорят о том, что государство уже созрело изменить эти кодексы, потому что время очень динамично, но общество, к сожалению, еще только подходит к этим переменам.
Мы в Республике Беларусь жили немножко в таком состоянии уверенности, может быть, чрезмерной уверенности. Многие вещи нас не касались. Так получилось – коснулось, хотя, насколько мне известно, изменение кодексов было запланировано намного раньше, но вот получилось, коснулось нас, и мы увидели действительно много пробелов. То, что мы наблюдали в поствыборный период – это прошла практически каждая страна европейская, Восточной Европы. И каждая страна справлялась так, как могла справляться, путем изменения законодательства. Необходимо повышать ответственность людей по всем направлениям и, конечно, повышать правовую культуру. К сожалению, с этим у нас большой пробел: люди не знают, за что надо отвечать.
Надо ужесточать законодательную базу относительно соцсетей, начиная с чатов и завершая даже деловой перепиской
Юлия Бешанова:
Впервые, наверное, наша страна столкнулась с такой формой общения – буллинг – когда в соцсетях откровенно травят (сейчас в меньше степени) за высказывание своей позиции, отличной от той, что мы видели на улице.
Николай Щекин:
Скажем, Беларусь находится в центре вроде бы IT-технологий, но при этом стала одновременно и жертвой этих технологий. Здесь законодательно, может быть, чуть-чуть мы опоздали. Не предполагали, что такие будут последствия. То, с чем мы столкнулись – травля в сетях, выкладывание личных данных, мы увидели на примерах наших сотрудников МВД, что творилось: угрозы их жизням и семьям. Да и ваш покорный слуга, и многие депутаты то же самое.
Это говорит о том, что необходимо здесь государственное регулирование, а именно изменение уже в пространстве законов (строгость никого не убивала еще, да?), здесь надо ужесточать законодательную базу относительно соцсетей, начиная с чатов даже товариществ каких-то, и завершая перепиской, даже деловой. Мы видим, что в Америке творится и в европейских странах. Думаю, здесь еще много работы предстоит.
Юлия Бешанова:
Зачастую конфликты возникают в детской среде, они даже не знают, что это уже правонарушение.
Николай Щекин:
Основа всего – это семья, то, что там будет заложено. Это первое. Второе – идеологическая работа, работа с молодежью в государстве сейчас первостепенна, в том числе и общение в соцсетях, как там себя вести. Это не тренд даже, а новое направление идеологической работы. Именно общение в соцсетях.
Ближайшие полгода – месяцев восемь мы увидим: могут быть недостатки, может быть, понадобятся какие-то корректировки
Юлия Бешанова:
Как вам кажется, исходя из нынешней ситуации в стране, пережив все, что уже произошло, какие законодательные акты нуждаются в реформировании? С учетом того, что сейчас общество размышляет, мы говорим об изменениях в Конституцию, понятно, что она потянет за собой изменение множества подзаконных актов. Что сейчас нужно реформировать в первую очередь?
Николай Щекин:
Время покажет, что будет в результате. Ближайшие полгода – месяцев восемь мы увидим: могут быть недостатки, может быть, понадобятся какие-то корректировки. По-моему, не было никогда нареканий ни внутри Беларуси, ни за ее пределами, ни от одной правовой организации относительно того, что были ущемлены какие-то права нашим законодательством. Каждый вправе, может и свободен выразить свои мысли, свою гражданскую позицию, но все это должно быть в рамках закона. Выражая свою свободу, человек (это моральное требование) должен не нарушать свободу другого. Здесь речь уже не о законодательстве, немножко о других вопросах речь идет. Законодательство Республики Беларусь, как и Конституция, на мой взгляд, вполне адекватно среагировали на те проблемы, которые у нас появились, и вполне современные. Если нужны корректировки, ну, время покажет.