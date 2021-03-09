«Если человек своим поведением затрагивает интересы большой группы людей, должно быть и более строгое наказание»

Новости Беларуси. В студии ток-шоу «P.S.» член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Чайчиц и политолог Николай Щекин. Юлия Бешанова, СТВ:

Масштабное обсуждение того, что новые законы направлены на снижение протестной активности в обществе, не имеет под собой оснований? Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Ни в коем случае. Я хотел бы добавить, что уже назрела необходимость внести изменения в административный кодекс. Потому что прежний действовал более 12 лет, за это время было принято более 115 законов, было внесено в административный кодекс где-то 1 400 изменений. Конечно, практически каждый человек так или иначе встречался с административным кодексом – или через себя лично, или через своих родственников. Эти изменения назрели еще в 2019-2020 году. Юлия Бешанова:

То есть это никак не связано с ситуацией, которая сложилась у нас летом? Виктор Чайчиц:

Никак не связано.

По отношению к несовершеннолетним будут больше применяться все-таки профилактические меры Юлия Бешанова:

Наверное, один из самых обсуждаемых пунктов – это изменение ответственности в отношении несовершеннолетних, начиная от того, что родителя могут привлекать за участие детей в несанкционированных мероприятиях и заканчивая, наоборот, послаблениями наказаний по отношению к несовершеннолетним. Виктор Чайчиц:

По отношению к несовершеннолетним будут больше применяться все-таки профилактические меры. Но в отдельных случаях, где видно, что родители не занимаются детьми, будет ответственность и по отношению к родителям. Так во всех странах. Насколько я знаю, в Италии если несовершеннолетний человек совершит уголовно наказуемое деяние, то за то время, когда он находится под стражей, родители полностью возмещают государству его нахождение. Юлия Бешанова:

Если бы у нас такое ввели, мы бы много услышали. Николай Щекин, политолог:

У нас будут говорить, что политические репрессии. Юлия Бешанова:

Если сравнивать этот кодекс с зарубежными аналогами, как он смотрится? Виктор Чайчиц:

Не строже – это однозначно. Николай Щекин:

В скандинавских странах намного строже. Там, по-моему, после второго такого проступка несовершеннолетнего просто лишают как минимум на полгода родительских прав и потом приходится еще некоторые вещи доказывать и проводить профилактику.

Мы должны рассматривать поведение людей в СМИ, в интернете через интересы большой группы людей Юлия Бешанова:

В этом году столкнулись с непросто информационной, можно даже сказать, войной. Если смотреть на законодательство той же Украины, не так давно был пример, когда президент одним росчерком пера смог закрыть три телеканала. У нас даже когда нужно это сделать... Насколько гибкое у нас законодательство, насколько оно может подстраиваться под ситуацию, когда нужно действительно быстро отреагировать? Виктор Чайчиц:

На мой взгляд, наше законодательство гибкое и всегда учитывает интересы большинства людей. Сейчас та строгость, которая имеет место в новом административном кодексе, происходит, когда где-то кто-то нарушает какой-то общественный порядок и при этом затрагиваются интересы большой группы людей. Только тогда законодатель определил, что этого нарушителя надо наказывать строго. А если, к примеру, человек задумался и перешел улицу в неположенном месте, то ограничится предупреждением, потому что это не затрагивает интересов большой группы людей. Сейчас мы должны рассматривать поведение людей в СМИ, поведение людей в интернете через интересы большой группы людей. Юлия Бешанова:

Те самые штрафы за разглашение данных? Виктор Чайчиц:

И разглашение данных, и другие нарушения. И если человек своим поведением затрагивает интересы большой группы людей, тогда должно быть и более строгое наказание, это справедливо.

Юристы к правоприменительной практике с чатами, общением в целом готовы Юлия Бешанова:

Насколько наши юристы готовы к правоприменительной практике с теми же чатами, общением? Виктор Чайчиц:

Административный кодекс не может решить все проблемы. Все зависит от воспитания, от семьи, от школы – как человек будет подготовлен к самостоятельной жизни, как он будет воспринимать свою свободу и свободу окружающих. Юристы в целом готовы. Сегодня все занимаются правовым воспитанием, кому это положено и по долгу службы, и кто хочет, чтобы в нашей стране было больше мира, чтобы все люди решали вопросы исключительно в правовом поле. Конечно, от юристов здесь многое зависит. Они должны определить границы: что можно делать, а что – нельзя.