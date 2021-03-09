«Если человек своим поведением затрагивает интересы большой группы людей, должно быть и более строгое наказание»
Новости Беларуси. В студии ток-шоу «P.S.» член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Чайчиц и политолог Николай Щекин.
Юлия Бешанова, СТВ:
Масштабное обсуждение того, что новые законы направлены на снижение протестной активности в обществе, не имеет под собой оснований?
Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Ни в коем случае. Я хотел бы добавить, что уже назрела необходимость внести изменения в административный кодекс. Потому что прежний действовал более 12 лет, за это время было принято более 115 законов, было внесено в административный кодекс где-то 1 400 изменений. Конечно, практически каждый человек так или иначе встречался с административным кодексом – или через себя лично, или через своих родственников. Эти изменения назрели еще в 2019-2020 году.
Юлия Бешанова:
То есть это никак не связано с ситуацией, которая сложилась у нас летом?
Виктор Чайчиц:
Никак не связано.
По отношению к несовершеннолетним будут больше применяться все-таки профилактические меры
Юлия Бешанова:
Наверное, один из самых обсуждаемых пунктов – это изменение ответственности в отношении несовершеннолетних, начиная от того, что родителя могут привлекать за участие детей в несанкционированных мероприятиях и заканчивая, наоборот, послаблениями наказаний по отношению к несовершеннолетним.
Виктор Чайчиц:
По отношению к несовершеннолетним будут больше применяться все-таки профилактические меры. Но в отдельных случаях, где видно, что родители не занимаются детьми, будет ответственность и по отношению к родителям. Так во всех странах. Насколько я знаю, в Италии если несовершеннолетний человек совершит уголовно наказуемое деяние, то за то время, когда он находится под стражей, родители полностью возмещают государству его нахождение.
Юлия Бешанова:
Если бы у нас такое ввели, мы бы много услышали.
Николай Щекин, политолог:
У нас будут говорить, что политические репрессии.
Юлия Бешанова:
Если сравнивать этот кодекс с зарубежными аналогами, как он смотрится?
Виктор Чайчиц:
Не строже – это однозначно.
Николай Щекин:
В скандинавских странах намного строже. Там, по-моему, после второго такого проступка несовершеннолетнего просто лишают как минимум на полгода родительских прав и потом приходится еще некоторые вещи доказывать и проводить профилактику.
Мы должны рассматривать поведение людей в СМИ, в интернете через интересы большой группы людей
Юлия Бешанова:
В этом году столкнулись с непросто информационной, можно даже сказать, войной. Если смотреть на законодательство той же Украины, не так давно был пример, когда президент одним росчерком пера смог закрыть три телеканала. У нас даже когда нужно это сделать... Насколько гибкое у нас законодательство, насколько оно может подстраиваться под ситуацию, когда нужно действительно быстро отреагировать?
Виктор Чайчиц:
На мой взгляд, наше законодательство гибкое и всегда учитывает интересы большинства людей. Сейчас та строгость, которая имеет место в новом административном кодексе, происходит, когда где-то кто-то нарушает какой-то общественный порядок и при этом затрагиваются интересы большой группы людей. Только тогда законодатель определил, что этого нарушителя надо наказывать строго. А если, к примеру, человек задумался и перешел улицу в неположенном месте, то ограничится предупреждением, потому что это не затрагивает интересов большой группы людей. Сейчас мы должны рассматривать поведение людей в СМИ, поведение людей в интернете через интересы большой группы людей.
Юлия Бешанова:
Те самые штрафы за разглашение данных?
Виктор Чайчиц:
И разглашение данных, и другие нарушения. И если человек своим поведением затрагивает интересы большой группы людей, тогда должно быть и более строгое наказание, это справедливо.
Юристы к правоприменительной практике с чатами, общением в целом готовы
Юлия Бешанова:
Насколько наши юристы готовы к правоприменительной практике с теми же чатами, общением?
Виктор Чайчиц:
Административный кодекс не может решить все проблемы. Все зависит от воспитания, от семьи, от школы – как человек будет подготовлен к самостоятельной жизни, как он будет воспринимать свою свободу и свободу окружающих. Юристы в целом готовы. Сегодня все занимаются правовым воспитанием, кому это положено и по долгу службы, и кто хочет, чтобы в нашей стране было больше мира, чтобы все люди решали вопросы исключительно в правовом поле. Конечно, от юристов здесь многое зависит. Они должны определить границы: что можно делать, а что – нельзя.
Согласно старому кодексу человек мог всю жизнь быть подвергнутым административному правонарушению
Виктор Чайчиц:
Еще очень важно, что новый административный кодекс позволяет лицу, которое совершило административное правонарушение, осознать, что оно совершило административное правонарушение, понести какое-то наказание, к примеру, уплатить штраф или же вообще ограничиться предупреждением. И в дальнейшем это лицо не считается подвергавшимся административному наказанию. Этот человек забывает о том, что он когда-то совершил это правонарушение, и ему никто не вспомнит, что он совершал административное правонарушение, у него не будет клейма на всю жизнь.
Потому что старый кодекс, если человек подвергался административному правонарушению, то он считался подвергнутым административному правонарушению в течение года со дня исполнения, и практически он мог, если нарушал скоростной режим, всю жизнь быть подвергнутым административному правонарушению.
Планируются изменения в Уголовный, в Уголовно-процессуальный, в Гражданский кодексы
Юлия Бешанова:
Исходя из нынешней ситуации в стране, пережив все, что уже произошло, какие законодательные акты нуждаются в реформировании? С учетом того, что сейчас общество размышляет, и мы говорим об изменениях в Конституцию. Понятно, что она потянет за собой изменение множества подзаконных актов. Что сейчас нужно реформировать в первую очередь?
Виктор Чайчиц:
Сложный вопрос. На мой взгляд, и ныне действующее законодательство позволяет человеку развиваться как личности, позволяет жить мирно, не нарушать общественный порядок и сохранить свою страну. Жизнь не стоит на месте, планируется изменения в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный, в Гражданский кодекс – и это нормальное явление.