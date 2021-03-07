Изучают теоретические дисциплины, занимаются спортом и практикуют стрельбу. Как готовят будущих милиционеров в лицее МВД

Новости Беларуси. О том, каким будет будущее поколение, стоит думать заранее. Большую роль играет не только родительское воспитание, но и школа. В том числе и учреждения, где школьные знания синтезируют с жизненными, где готовят защитников своей страны, достойных мужчин и настоящих людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эти парни осознанно идут на службу с юного возраста. День милиции Юлия Стриго провела среди юных защитников и будущих стражей закона, которые искренне мечтают о погонах.





Заезжая на территорию Специализированного лицея МВД, будто попадаешь в отдельный городок. Здесь свой плац, спортивный корпус, учебный и жилой. На входе два рослых парня отдают воинское приветствие – это элемент праздничной встречи. День милиции в лицее отметили концертом.

Львиную долю в учительской занимают женщины, поэтому профессиональный праздник решили совместить с женским днем.

Виктория Шахлай – классная седьмого 7 «Б» (или, по-другому, 1 курса). Уверяет, работа здесь отличается от работы в обычной школе. Дети совсем другие – более мотивированные, любознательные и дисциплинированные.

Виктория Шахлай, учитель математики Специализированного лицея МВД Беларуси:

Моя главная задача как классного руководителя – за эти пять лет, которые я буду с моими детьми, воспитать достойных офицеров. Это уже мотивированные мальчики, понимающие свою ответственность. Они несут ответственность не только за себя, но и за весь свой коллектив. Полковники здесь будут точно.

Обращаем внимание на мальчика за первой партой. Невысокого роста, худенький, но с очень уверенным взглядом. Алексей – минчанин, может поэтому его период адаптации здесь прошел быстро. Теперь он как местный гид – с удовольствием проводит для нас экскурсию.

Алексей Сушко, учащийся Специализированного лицея МВД Беларуси:

Сейчас я вам покажу свою комнату. В каждой комнате в лицее живет по три человека. Наши три человека: я, Сушко Алексей, Русак Глеб, на этом месте живет Родовский Никита. Мы все здесь одногодки.

Поступал в лицей МВД Леша осознанно. Изначально думал о Суворовском, но туда принимают после 7 класса. Как говорит мальчик, ждать было скучно. Со своей будущей специализацией уже тоже определился.

Алексей Сушко:

В будущем я хочу стать кинологом. Еще с 6 класса я знал об этой профессии немало фактов. С раннего возраста у меня дома было очень много зверей: две собаки, сейчас черепахи. Я очень люблю животных, и именно эта профессия стала меня притягивать.





– Смирно! Товарищ полковник, 10 класс на урок по начальной профессиональной подготовке построен.

– Здравствуйте, товарищи лицеисты!

– Здравия желаем, товарищ полковник!

– Вольно, садитесь.

Юлия Стриго, корреспондент:

Так как в лицее ребят готовят к поступлению именно в ведомственные вузы и к службе в органах внутренних дел, в расписании занятий много профильных предметов. С первого учебного года здесь преподают такие дисциплины, как «Основы права» и «Начальная профессиональная подготовка». А сейчас мы можем наблюдать, как проходит урок «Истории внутренних дел Беларуси».

Здесь ребятам простым языком рассказывают, кто такой милиционер, что такое правопослушное поведение и что значит любить и защищать свою Родину. Старшим объясняют нюансы специализаций органов внутренних дел.

Кирилл Андрухович, преподаватель специальных дисциплин Специализированного лицея МВД Беларуси:

Основная цель обучения в лицее в рамках изучения предмета «Начальная профессиональная подготовка» – это воспитание гражданина-профессионала и патриота, конечно же.

Есть время и для хобби. Например, Никита воссоздает исторические сюжеты через вот такие макеты-диорамы. На его груди значок – показатель отличной учебы. В этом году он выпускается из лицея и держит путь в Академию МВД. Связать свою жизнь со службой решил, как и его отец – участковый инспектор. Он погиб при исполнении. Но образ того, каким должен быть человек в погонах, Никита запомнил навсегда.

Никита Лукашевич, учащийся Специализированного лицея МВД Беларуси:

Папа всегда учил быть добрым, справедливым, всегда помогать людям. На пятом курсе я уже осознаю, что он действительно был прав – всегда нужно всем помогать, никому ничего не жалеть. На данный момент я поступаю в Академию МВД на факультет милиции, на оперативно-розыскную деятельность.

И куда же без спорта? В свободное время мальчишки в тренажерном или спортивном зале. Среди выпускников много призеров чемпионатов мира и Европы по различным видам спорта.

Есть и собственная хоккейная команда.

Даниил Шашкевич, учащийся Специализированного лицея МВД Беларуси:

Практика, можешь сам попробовать. Это в дальнейшем поможет в Академии МВД. Нам будет легче адаптироваться в тех условиях.

Кажется, с таким ритмом им некогда скучать по дому. Но позвонить родным не забывают. А вот увольнение на выходные стоит еще заслужить. Но сегодня – исключение. В честь двойного праздника ребят отпускают домой. Ольга, пускай и живет в Минском районе, но каждой встречи с сыном ждет с нетерпением.





Ольга Кутовская, мама учащегося Специализированного лицея МВД Беларуси:

Очень сильно вырос, возмужал. Ответственность и серьезность у ребенка появились, которые, я наблюдаю, есть не у всех его сверстников.