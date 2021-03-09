Материнский капитал. Какие изменения появились и где можно воспользоваться денежными средствами?
Более ста тысяч – именно столько в Беларуси семей, где ребятишек три и даже больше. Поскольку поддержка семьи – национальный приоритет, родителям положены многочисленные льготы. Например, материнский или семейный капитал.
Марина Артеменко, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Семейный капитал – это механизм долгосрочной поддержки многодетных семей в виде единовременной выплаты при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей в размере 22 500 рублей.
Программа семейного капитала претерпела существенные изменения: у многодетных родителей появилась возможность досрочно воспользоваться денежными средствами.
Марина Артеменко:
Три основных направления. На улучшение жилищных условий – это и строительство, и реконструкция жилья, погашение задолженностей по кредитам, приобретение жилья на вторичном рынке и т. д.
Второе направление – на платные медицинские услуги вместо тех, которые предусмотрены в перечне Министерства здравоохранения.
И третье направление – на получение высшего образования первой ступени либо среднего специального образования.
Эта счастливая многодетная семья совсем недавно получила поддержку от государства. Потратить материнский капитал пара решила досрочно и не прогадала.
Светлана Швайковская, многодетная мама:
Нашему старшему сыну уже 19 лет, дочери Милене 13 лет. И в 2015 году у нас появилось такое маленькое любимое сокровище – Назарик. Мы стали поистине многодетной семьей. Все жили в однокомнатной квартире. Когда пришла очередь на квартиру, мы ее строили в долевом строительстве и нужны были большие суммы денег. Нам сказали, что есть возможность досрочно воспользоваться материнским капиталом. Вот так мы и взяли помощь от государства. Большое спасибо! Это реально хорошее подспорье для многодетных семей.
А чтобы не упустить шанс воспользоваться семейным капиталом, важно соблюсти все необходимые сроки. Обращаться в местные исполнительные органы власти для оформления документов рекомендуют сразу либо в течение полугода со дня рождения малыша.
Марина Артеменко:
Ежемесячно открываются более 1200 вкладов в семейный капитал. 95 тысяч многодетных семей реализовали право на назначение семейного капитала. 28 тысяч решений принято о досрочном использовании семейного капитала, и 18% от общей суммы, которая лежит на вкладах депозитов белорусских граждан, направлена на досрочное использование семейного капитала, а всего на депозитах многодетных семей находится 2 млрд 400 миллионов рублей.
Программа семейного капитала действует с 2015 года. За шесть лет существования она уже успела показать свою эффективность. Количество многодетных семей в Беларуси с каждым годом только увеличивается.