Материнский капитал. Какие изменения появились и где можно воспользоваться денежными средствами?

Более ста тысяч – именно столько в Беларуси семей, где ребятишек три и даже больше. Поскольку поддержка семьи – национальный приоритет, родителям положены многочисленные льготы. Например, материнский или семейный капитал. Марина Артеменко, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Семейный капитал – это механизм долгосрочной поддержки многодетных семей в виде единовременной выплаты при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей в размере 22 500 рублей.

Программа семейного капитала претерпела существенные изменения: у многодетных родителей появилась возможность досрочно воспользоваться денежными средствами. Марина Артеменко:

Три основных направления. На улучшение жилищных условий – это и строительство, и реконструкция жилья, погашение задолженностей по кредитам, приобретение жилья на вторичном рынке и т. д. Второе направление – на платные медицинские услуги вместо тех, которые предусмотрены в перечне Министерства здравоохранения. И третье направление – на получение высшего образования первой ступени либо среднего специального образования.

Эта счастливая многодетная семья совсем недавно получила поддержку от государства. Потратить материнский капитал пара решила досрочно и не прогадала. Светлана Швайковская, многодетная мама:

Нашему старшему сыну уже 19 лет, дочери Милене 13 лет. И в 2015 году у нас появилось такое маленькое любимое сокровище – Назарик. Мы стали поистине многодетной семьей. Все жили в однокомнатной квартире. Когда пришла очередь на квартиру, мы ее строили в долевом строительстве и нужны были большие суммы денег. Нам сказали, что есть возможность досрочно воспользоваться материнским капиталом. Вот так мы и взяли помощь от государства. Большое спасибо! Это реально хорошее подспорье для многодетных семей.

А чтобы не упустить шанс воспользоваться семейным капиталом, важно соблюсти все необходимые сроки. Обращаться в местные исполнительные органы власти для оформления документов рекомендуют сразу либо в течение полугода со дня рождения малыша. Марина Артеменко:

Ежемесячно открываются более 1200 вкладов в семейный капитал. 95 тысяч многодетных семей реализовали право на назначение семейного капитала. 28 тысяч решений принято о досрочном использовании семейного капитала, и 18% от общей суммы, которая лежит на вкладах депозитов белорусских граждан, направлена на досрочное использование семейного капитала, а всего на депозитах многодетных семей находится 2 млрд 400 миллионов рублей.