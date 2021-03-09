«Нагрузка на работодателя не возрастёт». Что такое программа «3+3» и как она повлияет на пенсии в Беларуси?

Новости Беларуси. На выплату пенсий в 2021 году планируется потратить почти 15 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сумма немалая – около 9 % ВВП.

Такая большая нагрузка на пенсионный фонд связана с тем, что получателями из него являются почти треть граждан страны. Однако это не снимает одну из главных задач – достичь соотношения размера средней пенсии к размеру средней зарплаты 40 %. Между тем в Беларуси уже разработан механизм добровольного дополнительного накопительного пенсионного страхования «3+3». Для запуска этой работы подготовлен проект указа Президента.

Ольга Дуб, заместитель начальника управления министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Программа «3+3». Это означает, например, если работнику платят дополнительно 3 % от зарплаты, то такая же сумма поступит из взноса самого работодателя. Таким образом, нагрузка на работодателя не возрастет.