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Чтобы оперативно отреагировать на проблему. Администрация Президента продолжает выездные приёмы граждан

09 марта 2021 08:22
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Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает плановые выездные приемы граждан и представителей юридических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они организуются для того, чтобы понять проблемы людей и оперативно отреагировать, приняв решения.  

Чтобы оперативно отреагировать на проблему. Администрация Президента продолжает выездные приёмы граждан-1

10 марта одну из таких встреч на Славгородском лесозаготовительном предприятии проведет помощник Президента – инспектор по Могилевской области. А 11 марта в разных регионах пройдут сразу три приема граждан. В Белыничском райисполкоме с жителями встретится замглавы Администрации Президента Андрей Кунцевич, в Пинске на предприятие «Днепро-Бугский водный путь» приедет помощник Президента по Брестской области Валерий Вакульчик, а Гродненский государственный аграрный университет посетит помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский.  

Чтобы оперативно отреагировать на проблему. Администрация Президента продолжает выездные приёмы граждан-4

Стоит отметить, кроме встреч в райисполкомах планируется широко практиковать диалоги с трудовыми коллективами предприятий и организаций различных форм собственности, после которых будут проходить личные беседы с работниками.  

# Прием граждан # общество # Леонид Мартынюк # Андрей Кунцевич # Валерий Вакульчик # Валерий Бельский # Фотофакт

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