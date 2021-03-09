Чтобы оперативно отреагировать на проблему. Администрация Президента продолжает выездные приёмы граждан

Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает плановые выездные приемы граждан и представителей юридических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они организуются для того, чтобы понять проблемы людей и оперативно отреагировать, приняв решения.

10 марта одну из таких встреч на Славгородском лесозаготовительном предприятии проведет помощник Президента – инспектор по Могилевской области. А 11 марта в разных регионах пройдут сразу три приема граждан. В Белыничском райисполкоме с жителями встретится замглавы Администрации Президента Андрей Кунцевич, в Пинске на предприятие «Днепро-Бугский водный путь» приедет помощник Президента по Брестской области Валерий Вакульчик, а Гродненский государственный аграрный университет посетит помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский.