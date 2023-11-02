Мать-героиня ждёт появления 9-го ребёнка. Белоруска восхитилась трепетным отношением медиков к беременным

Появление человека на свет – процесс загадочный и сложный. Зачастую радость ожидания малыша сопровождается страхами и тревогой. Переживают все: и женщины, у которых все складывается хорошо, и те, кто находится в группе риска. Что нужно знать будущим мамам и с чем сталкиваются специалисты Клинического родильного дома Минской области? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Будут принимать до 90% преждевременных родов. Главврач Клинического роддома Минской области о развитии учреждения – подробности здесь.
Кого по-настоящему можно назвать героиней, так это Анну Шеремет. Сегодня она ждет девятого ребенка.
Анна Шеремет:
Я нахожусь на 22-й неделе. Нахожусь на сохранении, так как уже было много родов, нужно тщательное исследование специалистов, чтобы не было преждевременных родов. Я обратилась и попросила, чтобы меня понаблюдали, поэтому и нахожусь здесь.
Ангелина Валькович, корреспондент:
Ранее вы тоже здесь рожали?
Анна Шеремет:
Да, я рожала уже двоих деток: седьмой и восьмой. Сейчас буду третий раз.
Ангелина Валькович:
Какие условия созданы здесь?
Анна Шеремет:
Отлично, шикарно. Мы очень впечатлены тем, что тут не только доброжелательность, тут действительно по-домашнему, тепло, просторно, красиво, удобно. Вкусно кормят, нас все устраивает.
Подробности в видео.