Мать-героиня ждёт появления 9-го ребёнка. Белоруска восхитилась трепетным отношением медиков к беременным

Кого по-настоящему можно назвать героиней, так это Анну Шеремет. Сегодня она ждет девятого ребенка.

Будут принимать до 90% преждевременных родов. Главврач Клинического роддома Минской области о развитии учреждения – подробности здесь .

Появление человека на свет – процесс загадочный и сложный. Зачастую радость ожидания малыша сопровождается страхами и тревогой. Переживают все: и женщины, у которых все складывается хорошо, и те, кто находится в группе риска. Что нужно знать будущим мамам и с чем сталкиваются специалисты Клинического родильного дома Минской области? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Анна Шеремет:

Я нахожусь на 22-й неделе. Нахожусь на сохранении, так как уже было много родов, нужно тщательное исследование специалистов, чтобы не было преждевременных родов. Я обратилась и попросила, чтобы меня понаблюдали, поэтому и нахожусь здесь.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Ранее вы тоже здесь рожали?

Анна Шеремет:

Да, я рожала уже двоих деток: седьмой и восьмой. Сейчас буду третий раз.

Ангелина Валькович:

Какие условия созданы здесь?

Анна Шеремет:

Отлично, шикарно. Мы очень впечатлены тем, что тут не только доброжелательность, тут действительно по-домашнему, тепло, просторно, красиво, удобно. Вкусно кормят, нас все устраивает.