Будут принимать до 90% преждевременных родов. Главврач Клинического роддома Минской области о развитии учреждения

Появление человека на свет – процесс загадочный и сложный. Зачастую радость ожидания малыша сопровождается страхами и тревогой. Переживают все: и женщины, у которых все складывается хорошо, и те, кто находится в группе риска. Что нужно знать будущим мамам и с чем сталкиваются специалисты Клинического родильного дома Минской области? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Петр Мосько, главный врач Клинического родильного дома Минской области: Приоритетами в работе нашего коллектива является безопасное материнство, внедрение самых современных медицинских, информационных технологий, поддержание на высоком уровне профессионализма наших сотрудников, поддержание и в коллективе, и в роддоме атмосфера уважительного, бережного отношения друг к другу, чтобы люди себя чувствовали не как в учреждении здравоохранения, а в приближенной к домашней обстановке. Чтобы они не волновались по поводу того, что здесь будут выполняться какие-то зачастую неприятные манипуляции, операции, медицинские действия. Чтобы люди, которые попадают к нам – наши пациенты – нам всецело доверяли. Самое главное – были нашими партнерами, нашими помощниками в этом процессе исцеления, но прежде всего появления новой жизни.

В настоящее время в роддоме выполняется реконструкция корпуса реабилитации под педиатрический. Здесь будет находится отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных детей на 18 коек. А значит, роддом сможет принимать 80-90 % преждевременных родов.

Петр Мосько:

Сегодня мы уверенно работаем с новорожденными этой категории, потому что в нашем распоряжении и современная аппаратура. Оборудование, которое позволяет обеспечить термонейтральное окружение. Мы сейчас находимся на пороге принципиального изменения наших возможностей. У нас заканчивается реконструкция корпуса реабилитации. Отделение, которое оснащается самыми современными инженерными системами, которые позволят надежно поддерживать температуру воздуха, влажность не только в кювете, где находится ребенок, но и в палате. Палаты оснащены по принципу чистых палат, кооперационных. В это отделение заложен большой труд, интеллект и технические возможности.