Участники форума молодых госслужащих возложили цветы к обелиску «Минск – город-герой»

Новости Беларуси. Первый Минский форум молодых государственных служащих открывается 2 ноября в столице. К мероприятиям присоединятся молодые люди, которые уже работают на госслужбе, а также те, кто только собирается пойти по этому пути. Прежде чем торжественно дать старт форуму, его участники собрались у обелиска «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.