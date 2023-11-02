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Участники форума молодых госслужащих возложили цветы к обелиску «Минск – город-герой»

02 ноября 2023 08:39
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Новости Беларуси. Первый Минский форум молодых государственных служащих открывается 2 ноября в столице. К мероприятиям присоединятся молодые люди, которые уже работают на госслужбе, а также те, кто только собирается пойти по этому пути. Прежде чем торжественно дать старт форуму, его участники собрались у обелиска «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники форума молодых госслужащих возложили цветы к обелиску «Минск – город-герой»-1

Собравшиеся почтили память защитников минутой молчания. К монументу легли цветы. В программе форума работа четырех тематических секций. В фокусе внимания вопросы самообразования и повышения квалификации, идеологии, информационного противодействия, формирование электоральной культуры населения. Госслужащим приходится решать множество самых разнообразных задач, а это требует опыта и знаний. Здесь участники смогут обменяться опытом и завести полезные знакомства.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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