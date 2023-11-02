СК раскрыл подробности происшествия на Оршанском мясокомбинате, где пострадали 5 человек
Новости Беларуси. Подробности происшествия на Оршанском мясоконсервном заводе, в результате которого пострадали 5 человек, раскрыли в Следственном комитете. Днем 1 ноября в одном из цехов произошел неконтролируемый сброс давления автоклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, сотрудница комбината работала с оборудованием, в котором стерилизовалась тушенка. А когда она попыталась охладить автоклав, пар под высоким давлением вырвался наружу. На месте происшествия работали следователи. Все обстоятельства происшествия будут установлены.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Пострадавшие находятся под присмотром медиков Оршанской городской больницы. Двоих заводчан, которые получили сильнейшие ожоги, доставят на лечение в Минск, сообщили в Министерстве здравоохранения. У пациентов диагностированы черепно-мозговые травмы.