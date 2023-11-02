Прямой эфир

СК раскрыл подробности происшествия на Оршанском мясокомбинате, где пострадали 5 человек

02 ноября 2023 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подробности происшествия на Оршанском мясоконсервном заводе, в результате которого пострадали 5 человек, раскрыли в Следственном комитете. Днем 1 ноября в одном из цехов произошел неконтролируемый сброс давления автоклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК раскрыл подробности происшествия на Оршанском мясокомбинате, где пострадали 5 человек-1

По предварительной информации, сотрудница комбината работала с оборудованием, в котором стерилизовалась тушенка. А когда она попыталась охладить автоклав, пар под высоким давлением вырвался наружу. На месте происшествия работали следователи. Все обстоятельства происшествия будут установлены.

СК раскрыл подробности происшествия на Оршанском мясокомбинате, где пострадали 5 человек-4

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:

СК раскрыл подробности происшествия на Оршанском мясокомбинате, где пострадали 5 человек-7

Пострадавшие находятся под присмотром медиков Оршанской городской больницы. Двоих заводчан, которые получили сильнейшие ожоги, доставят на лечение в Минск, сообщили в Министерстве здравоохранения. У пациентов диагностированы черепно-мозговые травмы.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Оксана Лазько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какое блюдо приготовить из картошки? Рассказываем рецепт драника с плавленым сыром
02 ноября 2023 08:41

Какое блюдо приготовить из картошки? Рассказываем рецепт драника с плавленым сыром

Участники форума молодых госслужащих возложили цветы к обелиску «Минск – город-герой»
02 ноября 2023 08:39

Участники форума молодых госслужащих возложили цветы к обелиску «Минск – город-герой»

Как построить идеальные отношения? Магистр психологии дал несколько рекомендаций
02 ноября 2023 08:20

Как построить идеальные отношения? Магистр психологии дал несколько рекомендаций