СК раскрыл подробности происшествия на Оршанском мясокомбинате, где пострадали 5 человек

Новости Беларуси. Подробности происшествия на Оршанском мясоконсервном заводе, в результате которого пострадали 5 человек, раскрыли в Следственном комитете. Днем 1 ноября в одном из цехов произошел неконтролируемый сброс давления автоклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, сотрудница комбината работала с оборудованием, в котором стерилизовалась тушенка. А когда она попыталась охладить автоклав, пар под высоким давлением вырвался наружу. На месте происшествия работали следователи. Все обстоятельства происшествия будут установлены.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области: