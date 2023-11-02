Какое блюдо приготовить из картошки? Рассказываем рецепт драника с плавленым сыром

Количество муки зависит от сорта картофеля. Если картофель сухой, то муки добавляем мало. Если он более жидкий, муки добавляем побольше либо сцеживаем картофель на сито.

Будем использовать рапсовое масло торговой марки «Золотая капля». В его составе намного больше магния, кальция и цинка, чем в других растительных маслах, а также омега-3, омега-6 и омега-9. По полезности рапсовое масло торговой марки «Золотая капля» не уступает оливковому. Оно более привлекательное по цене и идеально подходит для жарки и заправки салатов. Без ГМО и пищевых добавок. Имеет длительный срок хранения.