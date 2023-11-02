Какое блюдо приготовить из картошки? Рассказываем рецепт драника с плавленым сыром

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим драник с плавленым сыром и зеленым луком.
Для этого понадобится картофель, мука, плавленый сыр, зеленый лук, яйца и рапсовое масло.
В качестве начинки может быть все что угодно: мясо, рыба, овощи.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим драник с плавленым сыром и зеленым луком.
Для этого понадобится картофель, мука, плавленый сыр, зеленый лук, яйца и рапсовое масло.
В качестве начинки может быть все что угодно: мясо, рыба, овощи.
Для приготовления одного большого драника понадобится три картофелины. Натираем на крупной терке. Вбиваем одно яйцо. Добавляем соль, перец, муку.
Количество муки зависит от сорта картофеля. Если картофель сухой, то муки добавляем мало. Если он более жидкий, муки добавляем побольше либо сцеживаем картофель на сито.
Нарезаем зеленый лук. Лука добавляем достаточно много. Замешиваем массу.
Будем использовать рапсовое масло торговой марки «Золотая капля». В его составе намного больше магния, кальция и цинка, чем в других растительных маслах, а также омега-3, омега-6 и омега-9. По полезности рапсовое масло торговой марки «Золотая капля» не уступает оливковому. Оно более привлекательное по цене и идеально подходит для жарки и заправки салатов. Без ГМО и пищевых добавок. Имеет длительный срок хранения.
Приступаем к жарке. Наливаем масло на разогретую сковороду. Выкладываем картофельную массу. Жарим на среднем огне, чтобы драник пропекся. Сверху укладываем плавленый сыр и закрываем оставшейся массой. Переворачиваем и жарим еще четыре минуты.
Блюдо готово. Драник лучше подавать горячим и есть со сметаной или любимым соусом.
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