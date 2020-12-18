Мастера ирландского кружева из разных стран мира сделали уникальные шары. Посмотрите, как украсили ёлку в Несвижском замке

Новости Беларуси. «Свяжем мир красотой» – второй международный проект любителей ирландского кружева представлен в белом бальном зале замка Радзивиллов Несвижа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «Свяжем мир красотой» – второй международный проект любителей ирландского кружева представлен в белом бальном зале замка Радзивиллов Несвижа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
28 участников из шести стран мира подготовили необычные стеклянные елочные шары. Ими украсили новогоднюю елку в музее-заповеднике. Автор такого оригинального проекта – уроженка Несвижа Ольга Старостина.
Подробности смотрите в видеоматериале Юлии Минич.