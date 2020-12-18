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Мастера ирландского кружева из разных стран мира сделали уникальные шары. Посмотрите, как украсили ёлку в Несвижском замке

18 декабря 2020 15:37
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Новости Беларуси. «Свяжем мир красотой» – второй международный проект любителей ирландского кружева представлен в белом бальном зале замка Радзивиллов Несвижа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мастера ирландского кружева из разных стран мира сделали уникальные шары. Посмотрите, как украсили ёлку в Несвижском замке-1

28 участников из шести стран мира подготовили необычные стеклянные елочные шары. Ими украсили новогоднюю елку в музее-заповеднике. Автор такого оригинального проекта – уроженка Несвижа Ольга Старостина.

Мастера ирландского кружева из разных стран мира сделали уникальные шары. Посмотрите, как украсили ёлку в Несвижском замке-4

Подробности смотрите в видеоматериале Юлии Минич.

# Новый год # общество # Юлия Минич # Ольга Старостина # Фотофакт

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