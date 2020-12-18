Прямой эфир

Шесть придорожных кафе и магазинов открылось в 2020 году в Минской области

18 декабря 2020 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 2020 году в Минской области открылось шесть придорожных кафе и магазинов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Шесть придорожных кафе и магазинов открылось в 2020 году в Минской области-1

Самая популярная трасса для предпринимателей – М1, ведущая на Брест. Если говорить о районах, то чаще всего бизнесмены выбирают пристоличье, но есть хорошие примеры и на большем расстоянии от Минска. Так, один из новых объектов в этом году открылся под Смиловичами.

Шесть придорожных кафе и магазинов открылось в 2020 году в Минской области-4

Мария Захаренко, директор придорожного кафе:
Объект придорожного сервиса расположили именно здесь, потому что мы находимся, работаем уже 20 лет на территории Червенского района, здесь много населенных пунктов, вот поселок Корзуны новый, здесь много молодых семей.

Сейчас в Минской области работают 203 объекта общественного питания, а также 157 магазинов, включая АЗС.

# Социальная инфраструктура # общество # Мария Захаренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Можно попробовать даже жареных улиток. Что продают на новогодних ярмарках в Минске?
18 декабря 2020 14:50

Можно попробовать даже жареных улиток. Что продают на новогодних ярмарках в Минске?

«В этом году почти четыре сотни заявок». В Минске наградили победителей журналистского конкурса «Золотая Литера»
18 декабря 2020 13:59

«В этом году почти четыре сотни заявок». В Минске наградили победителей журналистского конкурса «Золотая Литера»

«Можем сутки подряд работать». Как обеспечивают безопасность на дорогах зимой в Минске
18 декабря 2020 11:36

«Можем сутки подряд работать». Как обеспечивают безопасность на дорогах зимой в Минске