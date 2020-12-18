Шесть придорожных кафе и магазинов открылось в 2020 году в Минской области

Новости Беларуси. В 2020 году в Минской области открылось шесть придорожных кафе и магазинов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самая популярная трасса для предпринимателей – М1, ведущая на Брест. Если говорить о районах, то чаще всего бизнесмены выбирают пристоличье, но есть хорошие примеры и на большем расстоянии от Минска. Так, один из новых объектов в этом году открылся под Смиловичами.

Мария Захаренко, директор придорожного кафе:

Объект придорожного сервиса расположили именно здесь, потому что мы находимся, работаем уже 20 лет на территории Червенского района, здесь много населенных пунктов, вот поселок Корзуны новый, здесь много молодых семей.

Сейчас в Минской области работают 203 объекта общественного питания, а также 157 магазинов, включая АЗС.