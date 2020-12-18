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Бюджет Минска на 2021 год: 48% направят на развитие социальной сферы

18 декабря 2020 15:18
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Новости Беларуси. Бюджет Минска в 2021 году останется социально ориентированным. Главный финансовый документ рассмотрели на заседании Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бюджет Минска на 2021 год: 48% направят на развитие социальной сферы-1

Почти половину всех расходов направят на развитие социальной сферы. Приоритет – здравоохранение и образование. На сферу ЖКХ предусмотрено более 630 миллионов рублей. Расходная часть составит почти 6 миллиардов рублей.

# Бюджет Минска # общество # Фотофакт

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