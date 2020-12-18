Бюджет Минска на 2021 год: 48% направят на развитие социальной сферы

Новости Беларуси. Бюджет Минска в 2021 году останется социально ориентированным. Главный финансовый документ рассмотрели на заседании Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Бюджет Минска в 2021 году останется социально ориентированным. Главный финансовый документ рассмотрели на заседании Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Почти половину всех расходов направят на развитие социальной сферы. Приоритет – здравоохранение и образование. На сферу ЖКХ предусмотрено более 630 миллионов рублей. Расходная часть составит почти 6 миллиардов рублей.