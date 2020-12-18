Юлия Артюх: я не даю оценку, просто обращаю внимание, что у нас неплохо и в Европе не так хорошо, как нам рассказывают

Новости Беларуси. Неделя авторской журналистики на СТВ. Пятница – время традиционной рубрики «Негладко». Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества в программе Новости «24 часа» вновь готова Юлия Артюх.

Юлия Артюх:

Огонь, смердящая вонь от горящих покрышек. Мусорные баки, лавочки превращались в баррикады, а километры разобранной плитки в руках толпы – в орудие боя. Все было спланировано заранее. Результаты выборов были не важны, цель – переворот в стране. Визг, ор, дым. «Вали их» доносилось из обезумевшей толпы в сторону правоохранителей, которые были первоначально без спецсредств и экипировки. Толпа росла на глазах, в первых рядах появились бритоголовые парни с голыми торсами и бешеными взглядами. Они шли в сторону ОМОНа, закидывая коктейлями Молотова и плиткой. В центре города люди сидели в своих квартирах, окутанные страхом. Доносились непонятные хлопки и крики. Жуткие крики, которые вводили в смятение действительно мирных людей. Похоже на июнь 1941 года, но нет, так проходил мирный протест у нас, здесь, на нашей земле. Земле, которая пропитана кровью наших предков. Ведь во время войны погиб каждый третий белорус. Это кошмар, который застыл в сердцах патриотов отпечатком боли за погибших и слез радости за победу. Память и наша родина – нам больше ничего не осталось от великого, бессмертного подвига народа. Попытки переписать историю и возвеличить символы, под которыми истребляли наш народ, уверена, никогда не увенчаются успехом.

Юлия Артюх:

Печальный опыт Украины – для нас всех огромный и страшный урок. Украинские беженцы, которые нашли пристанище в нашей стране, с ужасом пережили августовские события. Люди, которые в наше время ощутили тяготы войны. Голод, страх, смерть взрослых и детей на их глазах, стоны раненых и, казалось, бесконечные дни и ночи без сна. Мне довелось работать с беженцами. Искалеченные судьбы и израненные души. Они начинали здесь, у нас в стране, все с нуля. Когда, простите, даже нижнего белья нет на смену, когда забыл, что такое еда, потому что постоянно бежал. Беларусь стала оазисом мира и стабильности, где мы приняли этих людей. Приняли, а значит, мы ответственны и за них тоже.

Юлия Артюх:

Кто-то хочет, чтобы все было бесплатно? А в каком государстве так? Думаете, Тихановская придет к власти и раздаст каждому много-много денег? Нет. В лучшем случае заработает сама на продаже страны и народа. Так что не устраивает протестунов? Внятного ответа, к сожалению, не удалось получить от них даже на самих акциях протеста. Возьмем детские сады. Родители оплачивают сами только питание. Остальное – это материальная база и зарплата персонала, которая ложится на плечи государства. Да, из бюджета, и, да, в том числе за налоги. А давайте предположим, что станем платить полностью за все сами, как это происходит в США и в странах Европы. Сколько детей не смогут посещать детские сады просто потому, что нечем будет платить за них? К слову, стоимость обычного садика в США от 2 000 до 8 000 долларов в год. В Польше государственный садик весьма доступен по стоимости – около 60 долларов в месяц – но попасть в него практически невозможно, а частные стоят в несколько раз дороже. Еще одна особенность: работают садики в Польше до 17:00, и ребенка родители обязаны забрать до этого времени.

Юлия Артюх:

Излюбленная тема – медицина. Главный плюс нашей медицины – она доступна всем, независимо от уровня достатка. Поэтому и государство у нас социально ориентированное. Но те, кто стремятся к власти, хотят все как в Европе. Давайте разберемся, как в Европе. Там страховая медицина. Я не буду утверждать, что это плохо. Но бросить в одночасье людей без оказания помощи? Этого хочет Европа? Очищение от ненужного материала, который нельзя использовать в качестве рабочей силы. К сути. У нас человек получает любые медицинские услуги бесплатно. Да, есть очереди. Разочарую, в Польше тоже они есть! Даже по страховке! Что же там, за счастливым и вожделенным бугром? А там без страховки оказывают бесплатно только неотложную медицинскую помощь. А дальше? Ну, если нет страховки – hasta la vista, baby. А страховки ох какие дорогие, и позволить себе могут их не все, в основном только работающие люди. Поэтому стоны заболевших белорусов на чужбине иногда слышны на родине. В США без страховки не выдадут рецепт, или за него придется заплатить от 50 до 100 долларов. В Германии, если вы сломаете руку, то, возможно, придется взять кредит в банке на лечение, так как страховка может не покрыть его полностью. А если есть хронические заболевания, то платить за страховку придется больше.