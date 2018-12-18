Мастер СТО выполнил работы некачественно и уволился: кому предъявлять претензии?

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ и в программу «Добро пожаловаться» поступает большое количество звонков с вопросами юридического характера. Наш юрист отвечает на них.

Николай, г. Минск:

Сдал автомобиль в автомастерскую, чтобы починили коробку передач, а сейчас я не могу открутить сливные пробки. Обратился в мастерскую, чтобы поговорить с мастером, а мне сказали, что он уволился. Кому теперь предъявлять претензии?

Дарина Гулюта, юрист:

В последнее время участились случаи обращения потребителей, связанные с некачественным выполнением работ именно работников СТО. В случае Николая необходимо разобраться, был ли заключен договор с СТО. И если он был заключен, то не имеет значения – работает данный мастер, который выполнил ту работу, либо нет. Все претензии Николай должен заявить организации, с которой он заключал договор.

Требование исполнителю необходимо заявить либо в Книгу замечаний и предложений, либо заказным письмом с уведомлением. Либо существует ещё один способ, когда потребитель пишет заявление в двух экземплярах. Один экземпляр вручает уполномоченному сотруднику организации, на втором экземпляре работник ставит отметку потребителю, что он данную претензию получил.

В соответствии с законом об обращениях граждан, срок на рассмотрение обращения составляет 15 дней. Однако, если потребитель заявил требование о безвозмездном устранении недостатков, данное требование, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» подлежит удовлетворению в течение 14 дней.