Поезд Минск-Казань запустила БЖД: через какие ещё крупные города России он пройдёт?

До нового 2019 года остались считаные дни, а это значит, самое время, как следует, подготовится к предстоящему торжеству! Так, например, Белорусская железная дорога продолжает работу по назначению дополнительных поездов на рождественские праздники.

Константин Бояр, заместитель начальника пассажирской службы Управления БЖД: В республике, для обеспечения проезда студентов или желающих отдохнуть, из Минска в областные центры предусмотрено назначение 131 дополнительного поезда. В международном сообщении – 49 поездов. Назначены транзитные поезда, которые связывают Калининград с регионами России и, соответственно, прямые поезда в сообщении между Минском и Москвой, Минском и Санкт-Петербургом.

Но это не последние новости. С 14 декабря со станции Минск-Пассажирский курсирует «Новогодний экспресс» в поместье Деда Мороза в Национальном парке «Беловежская пуща».

Константин Сурин, начальник поезда: Примечательно, что поезд свяжет Минск с крупными городами Российской Федерации, такими, как Смоленск, Тула, Ряжск, Пенза и Ульяновск. Кроме того, предусмотрены здесь беспересадочные вагоны в Казань из крупных областных центров Беларуси – Гомеля и Бреста.

Поезд будет курсировать круглогодично один раз в неделю с отправлением из столицы Беларуси по средам и прибытием в столицу Татарстана по пятницам в 17:53.

Александр Пашик, главный инженер Минского вагонного участка:

Исторически так сложилось, что данные две столицы – Республики Татарстан, Республики Беларусь – являются, как культурные, также есть население, которое проживает в двух странах. По некоторым информационным источникам, в Республике Беларусь проживает порядка 2,5 тысяч татар, также и в Татарстане проживает порядка 2-2,5 тысяч граждан, которые имеют какие-то корни в Республике Беларусь.