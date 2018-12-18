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На боковых стёклах транспорта в Беларуси появится реклама?

18 декабря 2018 08:17
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Почтовый ящик больше не будет переполнен спамом, коммерсанты из телемагазина перестанут перекрикивать героев любимого сериала, а возле слогана «Сделано в Беларуси» появится лицо иностранца. Проект нового закона о рекламе сегодня на утверждении в Палате представителей.

Сергей Савчук, член правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств:
Мы вносили предложения по либерализации законодательства в области слабоалкогольных напитков, вносились предложения по разрешению размещения рекламы на боковых стёклах транспорта, по отмене согласований сюжетов наружной рекламы и разрешению аудиорекламы в салонах общественного транспорта.

На боковых стёклах транспорта в Беларуси появится реклама?-1

Тем не менее, эксперты парируют: тише едешь – дальше будешь. И добавляют: любоваться видом белорусской столицы лучше широко открытыми глазами и через абсолютно прозрачное окно, но так считают не все.

Сергей Савчук:
В европейских городах мы можем видеть, когда автобусы, троллейбусы боковые стёкла обклеены. Это, с одной стороны, достаточно красиво и привлекательно выглядит. С другой – способствует продвижению брендов.

На боковых стёклах транспорта в Беларуси появится реклама?-4

А ещё подвергает людей опасности. И если в той же Европе яркие наклейки на стёклах делают из высокотехнологичных, достаточно прозрачных материалов, – наши рекламщики пока выбирают дешёвые аналоги.

Елена Максимович, начальник отдела рекламы и аренды ГП «Минсктранс»:
Больше 50% у нас сейчас размещается реклама на электротранспорте, то есть это законом предусмотрено. Что касается автобусов, то нет – только не более 50% кузова транспортного средства.

На боковых стёклах транспорта в Беларуси появится реклама?-7

В рекламе нет мелочей, уверены специалисты единственного государственного оператора по наружной рекламе. Сегодня на предприятии обеспечивают абсолютно полный цикл производства в PR-сфере.

Татьяна Калитина, первый заместитель директора ГП «Минскреклама»:
Мы работаем исключительно по тем документам, которые предъявляются к согласованию наружной рекламы. Мы требования эти знаем. Помимо функции реализации административной процедуры, нам ещё несколько функций Мингорисполком делегировал: в том числе, функцию инспектирования средств наружной рекламы.

На боковых стёклах транспорта в Беларуси появится реклама?-10

Здесь, как нигде, уверены: громких слоганов может и должно быть больше, но не в ущерб уникальному архитектурному ансамблю Минска.

Татьяна Калитина:
Действительно, в последние годы реклама размещалась хаотично. Мы получали обращения граждан на этот счёт, когда на центральных проспектах города, когда на каких-то ключевых каркасных улицах, гроздьями весели плакатницы на деревьях, на опорах освещения, стояли на проезжей части.

На боковых стёклах транспорта в Беларуси появится реклама?-13

Ещё летом вывески на Привокзальной площади упорядочили, а фасады известных городских ворот спустя много лет заиграли по-старому. Наводить лоск в столице продолжают до сих пор.

# Реклама # общество # Сергей Савчук # Елена Максимович # Татьяна Калитина # Фотофакт # Реклама

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