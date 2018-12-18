На боковых стёклах транспорта в Беларуси появится реклама?

Почтовый ящик больше не будет переполнен спамом, коммерсанты из телемагазина перестанут перекрикивать героев любимого сериала, а возле слогана «Сделано в Беларуси» появится лицо иностранца. Проект нового закона о рекламе сегодня на утверждении в Палате представителей. Сергей Савчук, член правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств:

Мы вносили предложения по либерализации законодательства в области слабоалкогольных напитков, вносились предложения по разрешению размещения рекламы на боковых стёклах транспорта, по отмене согласований сюжетов наружной рекламы и разрешению аудиорекламы в салонах общественного транспорта.

Тем не менее, эксперты парируют: тише едешь – дальше будешь. И добавляют: любоваться видом белорусской столицы лучше широко открытыми глазами и через абсолютно прозрачное окно, но так считают не все. Сергей Савчук:

В европейских городах мы можем видеть, когда автобусы, троллейбусы – боковые стёкла обклеены. Это, с одной стороны, достаточно красиво и привлекательно выглядит. С другой – способствует продвижению брендов.

А ещё подвергает людей опасности. И если в той же Европе яркие наклейки на стёклах делают из высокотехнологичных, достаточно прозрачных материалов, – наши рекламщики пока выбирают дешёвые аналоги. Елена Максимович, начальник отдела рекламы и аренды ГП «Минсктранс»:

Больше 50% у нас сейчас размещается реклама на электротранспорте, то есть это законом предусмотрено. Что касается автобусов, то нет – только не более 50% кузова транспортного средства.

В рекламе нет мелочей, уверены специалисты единственного государственного оператора по наружной рекламе. Сегодня на предприятии обеспечивают абсолютно полный цикл производства в PR-сфере. Татьяна Калитина, первый заместитель директора ГП «Минскреклама»:

Мы работаем исключительно по тем документам, которые предъявляются к согласованию наружной рекламы. Мы требования эти знаем. Помимо функции реализации административной процедуры, нам ещё несколько функций Мингорисполком делегировал: в том числе, функцию инспектирования средств наружной рекламы.

Здесь, как нигде, уверены: громких слоганов может и должно быть больше, но не в ущерб уникальному архитектурному ансамблю Минска. Татьяна Калитина:

Действительно, в последние годы реклама размещалась хаотично. Мы получали обращения граждан на этот счёт, когда на центральных проспектах города, когда на каких-то ключевых каркасных улицах, гроздьями весели плакатницы на деревьях, на опорах освещения, стояли на проезжей части.