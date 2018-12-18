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Купить елку в Беларуси можно будет с 21 декабря. Рассказываем цены

18 декабря 2018 08:24
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Новости Беларуси. Две недели до Нового года. Украсить дом живыми елями можно будет уже с 20 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купить елку в Беларуси можно будет с 21 декабря. Рассказываем цены-1

Первые елочные базары начнут работу в Минской и Брестской областях. Массовая торговля во всех регионах страны начнется 21 декабря. В продаже появятся праздничные деревья в горшках: европейская и колючая ель, сосна, туя. Лесхозы Беларуси планируют реализовать не менее 150 тысяч новогодних деревьев.

Купить елку в Беларуси можно будет с 21 декабря. Рассказываем цены-4

Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Лесхозами будут организованы елочные базары как у себя, по месту расположения – в лесничестве, в лесхозе, так и в населенных пунктах. В дальнейшем ели и сосны, которые будут реализованы в кадках, можно будет использовать при проведении нашей ежегодной акции «Неделя леса» и высадить их в лес для того, чтобы они дальше продолжали свой рост. До метра – около 8 рублей, от метра до двух – около 11 рублей и свыше двух метров – около 15 рублей.

Купить елку в Беларуси можно будет с 21 декабря. Рассказываем цены-7

А вот за незаконную вырубку деревьев грозит штраф от 5 до 300 базовых величин. Лесная охрана в преддверии новогодних праздников перейдет на усиленный режим работы. На дорогах страны будет работать около 300 контрольных постов и камеры фото- и видеофиксации.

Купить елку в Беларуси можно будет с 21 декабря. Рассказываем цены-10

# Новый год # общество # Валентин Шатравко # Фотофакт

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