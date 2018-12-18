Купить елку в Беларуси можно будет с 21 декабря. Рассказываем цены

Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Лесхозами будут организованы елочные базары как у себя, по месту расположения – в лесничестве, в лесхозе, так и в населенных пунктах. В дальнейшем ели и сосны, которые будут реализованы в кадках, можно будет использовать при проведении нашей ежегодной акции «Неделя леса» и высадить их в лес для того, чтобы они дальше продолжали свой рост. До метра – около 8 рублей, от метра до двух – около 11 рублей и свыше двух метров – около 15 рублей.