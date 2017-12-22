Мастер-класс декоратора: создаём новогоднюю композицию из старого подноса

Новый год уже буквально стучится в двери. И наш специалист Яна Быковская знает, как встретить его во всеоружии.
Новый год уже буквально стучится в двери. И наш специалист Яна Быковская знает, как встретить его во всеоружии.
Яна Быковская, декоратор:
Вы не поверите, но вот такой старый поднос может стать новогодним украшением вашего праздничного стола! Не без доли магии, конечно! Сегодня я поделюсь с вами секретами этого волшебства. Для этого нам понадобится: еловые ветки, свеча, шишки, различные украшения, сухоцветы и мох.
Первым делом устанавливаем свечу на поднос. Для таких целей подойдёт простая одноцветная свеча. Теперь начинаем закрывать пространство подноса еловыми лапками и мхом.
Необязательно выезжать за город в поисках этого природного материала, достаточно внимательно посмотреть под ноги в городских парках. Альтернативой может послужить мох стабилизированный, его вы с легкостью обнаружите на прилавках флористических магазинов. Компанию мху в нашей композиции составят ароматные лапки ели.
Как вы уже успели заметить, в работе мы не используем клей, это позволит подносу в дальнейшем примерять на себя различные образы.
Яна Быковская:
А теперь включаем весь ваш полёт фантазии и начинаем выкладывать самое главное: сухоцветы, шишки и новогодние шарики. И не бойтесь, если с первого раза не получится, не бойтесь пробовать ещё раз и ещё раз. Только так вы сможете найти лучшее местоположение ваших игрушек.
Осталось совсем чуть-чуть. Добавим немного волшебства и рождественского настроения. Для этого посыпаем снегом.
Новогодняя сказка готова!
Яна Быковская:
Как видите, подарить новую жизнь старым вещам очень просто. Удачных вам переделок.