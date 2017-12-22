Гендиректор «Белэнерго»: «По надёжности электроснабжения мы входим в число передовых стран мира»

Есть в календаре профессиональных праздников дата, которая, возможно, теряется в предновогодней суете. Тем не менее, от специалистов именно этой сферы во многом и зависит наше праздничное настроение! 22 декабря в нашей стране отмечается День энергетика. Любопытно, что выпадает он на один из самых коротких световых дней в году!



В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – генеральный директор ГПО электроэнергетики «Белэнерго» – Евгений Воронов.

Какое место в мире занимает белорусская электроэнергетика? Какие показатели за 2017 год? Ответы на эти и другие вопросы – в видеоматериале.