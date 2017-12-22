Военнослужащие поздравили с Новым годом воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове

Новости Беларуси. Время добра, любви и милосердия. Акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, объединяя в эти предновогодние дни всех детей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не остаются в стороне от благотворительного марафона и военные. Одними из первых к акции подключились военнослужащие и сотрудники штаба северо-западного оперативного командования. Они приняли участие в новогоднем утреннике в подшефном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Среди подарков воспитанникам – сладости и игрушки, а также мебель для кабинета психологической помощи.