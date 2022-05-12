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Массового характера это носить не будет. В Беларуси будут судить заочно тех, кто находится за границей

12 мая 2022 16:38
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Новости Беларуси. Судить заочно. В числе обвиняемых – сбежавшие за границу. Покинув Беларусь, экстремисты и террористы не уйдут от ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массового характера это носить не будет. В Беларуси будут судить заочно тех, кто находится за границей-1

В первом чтении парламентарии нижней палаты приняли проект закона о проведении так называемых заочных судов над теми, кто находится вне пределов нашей страны. В центре внимания – преступления против мира и безопасности человечества, экстремистской и террористической направленности.

Массового характера это носить не будет. В Беларуси будут судить заочно тех, кто находится за границей-4

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Специальное производство не будет носить массового характера. В порядке данной процедуры к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые нанесли наиболее значимый, существенный ущерб нашему государству. Это и Тихановская, и Латушко, то есть тот самый Координационный совет, это руководители тех самых фондов, которые финансировали экстремистские и террористические действия на нашей территории. Но массового характера, я полагаю, это носить не будет.

Массового характера это носить не будет. В Беларуси будут судить заочно тех, кто находится за границей-7

Как в Беларуси хотят упростить законодательство по строительству, читайте здесь.

# Уголовное законодательство # общество # Дмитрий Гора # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Фотофакт

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