Массового характера это носить не будет. В Беларуси будут судить заочно тех, кто находится за границей

В первом чтении парламентарии нижней палаты приняли проект закона о проведении так называемых заочных судов над теми, кто находится вне пределов нашей страны. В центре внимания – преступления против мира и безопасности человечества, экстремистской и террористической направленности.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Специальное производство не будет носить массового характера. В порядке данной процедуры к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые нанесли наиболее значимый, существенный ущерб нашему государству. Это и Тихановская, и Латушко, то есть тот самый Координационный совет, это руководители тех самых фондов, которые финансировали экстремистские и террористические действия на нашей территории. Но массового характера, я полагаю, это носить не будет.