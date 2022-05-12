«Люди готовились, трепетно относились». В Минске наградили лучших медицинских сестёр

Новости Беларуси. В Минске поздравили с профессиональным праздником медицинских сестер. Лучшие из них получили награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, кто всегда находится рядом с пациентами, выполняет врачебные назначения, ухаживает за больными и поддерживает их морально, должны иметь особые качества. Их оценивало компетентное жюри. Как итог – 11 победителей конкурса профессионального мастерства. Самая дорогая для многих награда – это нагрудный знак «За труд во имя жизни» (за работу в пандемию COVID-19).

Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

На первом этапе это были чисто профессиональные, то есть теоретические знания. Тестовые вопросы отвечали. И достаточно серьезные практические навыки. Это и знание десмургии – наложение повязки. И выполнение инъекции на муляжах. Все было по-честному, по-правильному. Конкурс очень важный, он нужный, он традиционный.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

У нас разные номинации. Мы наградили каждую медицинскую сестру. Мы решили сделать такой подарок, чтобы никто не обиделся. Потому что люди готовились, трепетно относились.

Нона Загородняя, главная медсестра Минского клинического консультативно-диагностического центра:

Отрадно, что этот конкурс по выбору лучшей медицинской сестры Минска проходит именно в такой знаковый день. Это стимул для медицинских сестер, которые работают в учреждениях, стимул для сестринского руководящего состава.