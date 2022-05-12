«Практически заявительный принцип». Как в Беларуси хотят упростить законодательство по строительству?

Новости Беларуси. Судить заочно. В числе обвиняемых – сбежавшие за границу. Покинув Беларусь, экстремисты и террористы не уйдут от ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первом чтении парламентарии нижней палаты приняли проект закона о проведении так называемых заочных судов над теми, кто находится вне пределов нашей страны ( подробнее здесь ).

Среди других новаций – закон, который будет поддерживать должный уровень ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии. К тому же скоро в нашей стране появится и новый кодекс – об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Еще одна корректировка в Уголовно-процессуальном кодексе – проект закона о пересмотре приговоров Верховного суда. Принятие этого законопроекта позволит исключить судебные ошибки и незаконное осуждение обвиняемых.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Целый ряд статей Кодекса посвящен упрощению строительства. В частности, мы предлагаем целый ряд строительных объектов, при строительстве которых не будет требоваться оформление разрешительной документации. Так сказать, практически заявительный принцип. В основном это касается строительства индивидуальных жилых домов.

Законотворческий день у депутатов был более чем насыщенным. Всего на заседании восьмой сессии Палаты представителей рассмотрено девять законопроектов.