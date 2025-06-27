Масштабный проект по цифровизации технического регулирования ЕАЭС завершат в 2025 году

Масштабный проект по цифровизации технического регулирования ЕАЭС планируют завершить уже в 2025 году. Такое заявление прозвучало на полях IV Евразийского экономического форума. 27 июня он продолжает работу в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результатом проекта станет специальная технологическая платформа. Цифровой сервис позволит изготовителю и поставщику оперативно определять требования к конкретной продукции и устанавливать перечень разрешительных документов. Такая мера существенно облегчит торговые и технологические процессы и придаст новый импульс процессам цифровизации в ЕАЭС. С 2021 года над проектом трудятся специалисты всех стран евразийской пятерки.