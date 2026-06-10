Совместное заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске

Бюджет Союзного государства исполнен с профицитом, а главными приоритетами стали ммпортозамещение и сохранение исторической памяти. В Минске состоялось совместное заседание коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, доходы в 2025-м исполнены в объеме свыше 7,5 миллиардов российских рублей. Расходы составили 6 миллиардов 800 миллионов. Было реализовано 7 совместных программ, а также более 40 мероприятий и 2 проекта, направленных на сохранение исторической памяти Союзного государства. Это капитальный ремонт и реставрация Брестской крепости и мемориала «Буйничское поле». Среди приоритетных направлений – кооперация и импортозамещение в сфере промышленности.

Максим Алешкевич, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Мы контролировали тщательно эти проекты, в том числе и благодаря контрольным мероприятием мы сэкономили около 30 миллионов рублей средств союзного бюджета за счет оптимизации проектных решений, за счет снижения стоимости отдельных строительных монтажных работ.

В целом коллегией признана финансовая дисциплина по исполнению бюджета на достаточно высоком уровне. При этом наши совместно с российскими коллегами контрольные мероприятия показали, что есть определенные недостатки. Прежде всего они были связаны с реализацией программ совместных. В ближайшее время мы с коллегами доведем выявленные недостатки до заинтересованных и компетентных органов двух стран для того, чтобы в последующем их не допускали.

В сфере особого контроля Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России остаются вопросы учета собственности и создания медиакомпании Союзного государства. Конструктивное сотрудничество высших органов финансового контроля двух стран способствует укреплению общей безопасности.