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Совместное заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске

10 июня 2026 13:37
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Бюджет Союзного государства исполнен с профицитом, а главными приоритетами стали ммпортозамещение и сохранение исторической памяти. В Минске состоялось совместное заседание коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместное заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске-2

Так, доходы в 2025-м исполнены в объеме свыше 7,5 миллиардов российских рублей. Расходы составили 6 миллиардов 800 миллионов. Было реализовано 7 совместных программ, а также более 40 мероприятий и 2 проекта, направленных на сохранение исторической памяти Союзного государства. Это капитальный ремонт и реставрация Брестской крепости и мемориала «Буйничское поле». Среди приоритетных направлений – кооперация и импортозамещение в сфере промышленности.

Совместное заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске-4

Максим Алешкевич, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы контролировали тщательно эти проекты, в том числе и благодаря контрольным мероприятием мы сэкономили около 30 миллионов рублей средств союзного бюджета за счет оптимизации проектных решений, за счет снижения стоимости отдельных строительных монтажных работ. 

В целом коллегией признана финансовая дисциплина по исполнению бюджета на достаточно высоком уровне. При этом наши совместно с российскими коллегами контрольные мероприятия показали, что есть определенные недостатки. Прежде всего они были связаны с реализацией программ совместных. В ближайшее время мы с коллегами доведем выявленные недостатки до заинтересованных и компетентных органов двух стран для того, чтобы в последующем их не допускали.

В сфере особого контроля Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России остаются вопросы учета собственности и создания медиакомпании Союзного государства. Конструктивное сотрудничество высших органов финансового контроля двух стран способствует укреплению общей безопасности.

# Максим Алешкевич # Комитет государственного контроля Республики Беларусь

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