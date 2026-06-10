Аграрии Брестской области заготовили более 1 млн тонн сенажа

Брестская область преодолела знаковый рубеж кормозаготовки, заложив в закрома более 1 миллиона тонн сенажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы косовицы в регионе в полтора раза опережают прошлогодние. По данным Минсельхозпрода, по республике аграрии уже убрали 65 % площадей первого укоса. Это почти 920 тысяч гектаров. Лидер зеленой жатвы – Минская область, здесь есть уже 1 миллион 91 тысяча тонн.

В хозяйствах идет заготовка сена и силоса. Всего уже заложено почти 1 миллион 300 тысяч тонн кормовых единиц, что составляет 13 % от плана. Также аграрии ведут накопление минеральных удобрений.