Прямой эфир

Аграрии Брестской области заготовили более 1 млн тонн сенажа

10 июня 2026 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Брестская область преодолела знаковый рубеж кормозаготовки, заложив в закрома более 1 миллиона тонн сенажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Аграрии Брестской области заготовили более 1 млн тонн сенажа-2

Темпы косовицы в регионе в полтора раза опережают прошлогодние. По данным Минсельхозпрода, по республике аграрии уже убрали 65 % площадей первого укоса. Это почти 920 тысяч гектаров. Лидер зеленой жатвы – Минская область, здесь есть уже 1 миллион 91 тысяча тонн. 

В хозяйствах идет заготовка сена и силоса. Всего уже заложено почти 1 миллион 300 тысяч тонн кормовых единиц, что составляет 13 % от плана. Также аграрии ведут накопление минеральных удобрений.

# Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Совместное заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске
10 июня 2026 13:37

Совместное заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске

Госорганы смогут получать сведения о документах об образовании онлайн
10 июня 2026 13:04

Госорганы смогут получать сведения о документах об образовании онлайн

Запреты на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси
10 июня 2026 12:35

Запреты на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси