Выпускают 400 видов продукции. Посмотрите, как на белорусском предприятии делают боксы для телят

Новости Беларуси. 400 наименований продукции и потребители из десятка стран. Речь не о столичном предприятии, и даже не из областного центра. Завод «Инвет» находится в небольшом агрогородке Бигосово на западе Витебской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Верхнедвинском районе предприятие градообразующее и считается одним из промышленных флагманов в регионе. По итогам 2020 года здесь удалось нарастить экспорт. Бигосовские цветочницы и малые архитектурные формы украшают улицы не только белорусских городов, но курортного Сочи и даже Москвы. Но настоящий бренд «Инвета» – индивидуальные боксы для телят. Такая продукция поставляется более чем в десяток стран. Рубрика «Подслушано в цеху» – далее в эфире.

Предприятие «Инвет» было запущено в конце 1950-х годов прошлого столетия, до 1990 года имело статус союзного подчинения. После распада Советского Союза почти распался и рынок сбыта продукции. Понадобились еще года, чтобы диверсифицировать производство. Это если кратко об истории предприятия в небольшом агрогородке Бигосово почти на границе с Латвией. Завод удалось сохранить.

Накануне дачного сезона этот цех по литью пластмассы работает почти круглые сутки. За смену литейщик успевает вынуть из печи до 250 ведер, а значит, снабжает среднюю белорусскую деревню нужным в хозяйстве изделием на годы. Это одна из 400 разновидностей продукции, выпускаемой здесь. Настоящий бренд предприятия – бигосовская зоотехника.

Виктор Пралич, корреспондент:

В Беларуси сложно найти сельхозпредприятие, где не установлены вот такие индивидуальные боксы. Впервые их выпустили в 2006 году. Сегодня в домиках белорусского производства выращивают телят в 15 странах.

Рецепт их приготовления – а отливаются они в печи – сродни мучному изделию. В такие емкости засыпают специальную смесь –полиэтилен. При температуре 270 градусов и получасовой варке в форме он превращается в бокс.

Елена Лестина по профессии литейщик. Она отвечает не столько за комфорт домиков для животных, сколько за простоту использования его фермерами – делает заслонки.

Елена Лестина, литейщик ОАО «Инвет»:

Зарплата достойная. Здесь много бигосовских работает, сейчас и Верхнедвинск приезжает. Для них автобус. Очень удобно – приезжает, отвозят.

Домики из Бигосово пользуются спросом. Кстати, незамысловатый дизайн «доступного жилья» с каждым сезоном усовершенствуется специалистами. Здесь учитывают все пожелания потребителя. Совсем недавно боксы в очередной раз модифицировали.

Валерий Рыжиков, заместитель директора по производству ОАО «Инвет»:

Мы сделали новые формы – выпуск сплошных ограждений, чтобы телята не соприкасались, не переносили болезни. Это мы начали выпускать недавно, месяц-два назад. Потребителя устраивает – хвалят.