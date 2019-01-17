«Машины просто не пропускают». В деревню Прилукская Слобода под Минском хлынул поток машин из-за ремонта на МКАД

Новости Беларуси. Жители Прилукской Слободы под Минском оказались в транспортной блокаде. Единственная дорога, которая связывает деревню со столицей, не справляется с автомобильным потоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всему виной ремонт путепровода на МКАД. Из-за строительных работ транспорт буквально хлынул через населенный пункт. С этой проблемой местные жители обратились на нашу горячую линию. Корреспондент Александр Лучонок разбирался в ситуации. В деревне Прилукская Слобода теперь ни проехать ни пройти. На учебу Матвей и Глеб добираются пару часов. Своей школы в селе нет. Двухкилометровый путь в соседний агрогородок мальчишки вот уже несколько дней проходят как реальный квест.

Матвей Саевич, житель деревни Прилукская Слобода:

Сейчас начался такой большой поток машин, что страшно стало ходить. Словно взмах крыла бабочки, ремонт мостов на МКАД вызвал «автоцунами» в селе неподалеку. С утра и вечером в час пик узкие улицы напоминают настоящую магистраль.

Владимир Червяковский, житель деревни Прилукская Слобода:

Чтобы дойти даже до станции, это занимает более получаса. Машины просто не пропускают. Со слов местных жителей, и скорость на дистанции водители не сбавляют. Ограничение в 40 км/час на подъезде в деревню минуют, Интересуемся: «А может, все-таки не видят?». На улицах почти нет освещения, отсутствует разметка, а тротуары и проезжая часть фактически одна дорога для всех. С этими проблемами сельчане не раз обращались к местным властям.

Николай Павловский, житель деревни Прилукская Слобода:

Тут банально приходится нарушать правила дорожного движения, чтобы как-то добраться к себе домой. А вот невозможно проехать, как правило, в этом месте. Здесь соревнования автомобилистов на скорость заканчиваются.

Александр Лучонок, СТВ:

Это, по сути, единственный путь из деревни в столицу. Едва ли здесь могут разъехаться две машины. Заторы образуются моментально. Однако альтернативных вариантов выбраться из деревни в город у жителей населенного пункта попросту нет. Заторы у железнодорожного переезда уже стали нормой.

Юрий Бабурко, житель деревни Прилукская Слобода:

У нас сегодня пробка была от переезда до Сеницы. Маршрут – порядка 2 километров. Можно поделить на 5 метров – будет количество машин. То есть тысяча машин минимум проходит за это время порядка за 1,5-2 часа. Как на кольцевой движение получается. А вот те, кто здесь проездом, на счет местных пробок думают иначе, трансформируя народную мудрость: дальше едешь – быстрее будешь.

На кольце полчаса надо стоять. А здесь быстрее.

Плюс 3 километра здесь. Виной километровых заторов стала как раз проверка путепроводов на МКАД. Сооружения устарели и могли просесть. Поэтому было принято решение проводить реконструкцию. А вот сам ремонт заставит подождать, как минимум, год.

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На этих участках будут постоянно дежурить сотрудники Госавтоинспекции (они уже там находятся) для оказания помощи участникам дорожного движения, для оперативного оформления дорожно-транспортных происшествий.

Временную проблему сельских пробок сотрудники ГАИ возьмут на особый контроль. Как нам рассказали, будет проведен мониторинг трафика. При необходимости лихачей притормозят камеры видеофиксации. Ну а пока недеревенские пробки исчезают только днем. Такая же ситуация и в соседних населенных пунктах. Трафик вырос в Сенице, поселке Юбилейном, деревне Скориничи и Щомыслице. Заложники ситуации уже готовятся провести пикет.