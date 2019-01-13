Навести мосты. Почему ремонт путепроводов на МКАД стал необходимостью?

Новости Беларуси. Причина ремонта МКАД – требование безопасности, путепроводам уже под 40 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К тому же технологии, применявшиеся при их строительстве, совершенными назвать никак нельзя. Все детали ремонтных работ и, главное, когда путепроводы откроются для движения – в репортаже Александра Лучонка.

Объяснить: куда крепятся детали конструктора, отшлифовать механизм действий – задача для двухлетней девочки пока со звездочкой. Создавать детские шедевры своей маленькой Жене помогает Ольга Гомза. Это ее необычный ответ на вопрос любопытного ребенка: почему они так мало играют вместе.

Девушка вот уже несколько дней из-за пробок домой приезжает позже. Работает за городом. Подъем, как у жаворонка, а затем нечеловеческое терпение приходится проявлять в дороге стабильно дважды в день.

Ольга Гомза:

Конечно, ощущаю, что закрыли мосты, раньше на работу добиралась 30 минут, сейчас еду около часа. Если закрыли, надо починить.

Однако суждение девушки – скорее исключение из правил. Ведь в многокилометровых пробках для водителей как раз правила не помеха.

После частичного закрытия дорог на 25-ом и 3-ем километре МКАД такие маневры стали нормой, как следствие – увеличилось и количество ДТП. Ведь некогда привычный для минчан маршрут вот уже несколько дней настоящее испытание – заторами. Дорога, по сути, сузилась вдвое, чтобы расширить фронт работ для строителей. Их задача – омолодить 30-летние сооружения.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

У каждого строения есть свой срок службы. Самое пристальное внимание тем строениям, у которых балки изготовлены по клееной технологии. Вроде бы строение не старое, но реальная причина ремонта, что вот эти балки фактически все подлежат замене.

Проще говоря, в этих местах МКАДа мосты могли просесть, а балки лопнуть. Чтобы ситуация не приобрела чрезвычайный эпитет, решение приступить к работам было принято незамедлительно. На месте строители установили временную опору. Она обеспечит безопасность от обрушений при двойной нагрузке автопотока.

Павел Новиков, мастер ремонтно-строительного участка на 25 километре МКАД:

Каждые три дня будет производиться мониторинг этих подмостей, мы будем следить, чтобы не было никаких деформаций пролетного строения. Насколько я знаю, будет закрываться и под путепроводами движение, потому что, когда будет производиться демонтаж, возможны обрушения бетона.

Под мостами движение перекроют буквально на днях. На самой же кольцевой возле улицы Франциска Скорины в сторону Шабанов транспорт будет ездить по двум полосам, в обратном направлении по одной. Также и у поворота на филиал БГУ.

Сергей Сузин, начальник специализированного строительного управления № 2 управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома :

По данным направлениям проходит железная дорога, в связи с чем график работы обусловлен выделением так называемых «окон» для безопасных работ на путепроводе.

Рабочие уже начали разбирать мостовое покрытие и барьерные заграждения. Так путепровод готовят к демонтажу. После начнутся монолитные работы, за ними асфальтирование и покраска.

Вячеслав Гадалко, мастер ремонтно-строительного участка на 3 километре МКАД :

Конкретно будет заменена конструкция самого мостового сооружения. Будут заменены все балки на новые. Все это время водителям рекомендуют объезжать МКАД, чтобы кольцевая не начала трещать по швам. При этом задействовать менее загруженного младшего брата как одно из логистических решений специалистов.

Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На основных автомобильных дорогах при подъезде к МКАД установлены дорожные знаки, запрещающие движение транзитных грузовых ТС, которые обязаны двигаться по второй кольцевой дороге. Остальные транспортные средства обязаны двигаться в соответствии с ПДД, а также учитывая информацию о перекрытиях.

Однако это поможет разгрузить дорогу всего на 5 %. Поэтому схему объезда будут еще дорабатывать. Ведь здешний поток достигает порой до сотни тысяч машин в сутки.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Выставлены знаки ограничения по весу на мостах. Они для формирования маршрутов крупным логистикам. Понятно, кто едет на автомобиле, ему неудобно развернуться, несколько раз проедет и тоже начнет пересматривать схему. Дополнительно прорабатываем еще мероприятия по этой схеме, в первую очередь из-за автобусов, чтобы транспортное сообщение не терять и не удлинять.

Как при осмотре у врача, эксперты дают заключение: пробки – диагноз временный. Движение на МКАД придет в норму буквально за пару месяцев, при этом проезд станет еще и безопаснее. Очередное дорожное ноу-хау притормозит лихачей, а тех, кто мониторит потоки транспорта и вовсе сделает героями трилогии Толкина. Специальные табло позволят более гибко управлять трафиком на кольцевой.

Евгений Жидкевич, старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На МКАД реализовывается сейчас интеллектуальная транспортная система, ведутся работы по ее созданию. Там при возникновении каких-то внештатных ситуаций ведутся работы по информированию участников дорожного движения. Устанавливаются специализированные табло, которые будут информировать участника об инцидентах, которые происходят на МКАД.

Сама же реконструкция будет проводиться в два этапа: пока на одной стороне идет движение – другую ремонтируют, после Европейских игр – смена. Темпов на дистанции строители сбавлять не будут. Этот экзамен они сдают экстерном – за 12 месяцев. Нормативный срок в два раза дольше. При этом марку «сделано в Беларуси» уверяют, будут держать на уровне. Ведь наши дороги – это та самая одежка, по которой принято встречать.