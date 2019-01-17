Техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты из металлолома

Новости Беларуси. Чудо-техника для всей деревни. Пенсионер из Малоритского района мастерит агрегаты на любой вкус – не только для себя, но и в помощь односельчанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Народный умелец подарил вторую жизнь не одной тонне металлолома. А доведенные до ума приспособления по характеристикам даже превосходят заводские аналоги.

Корреспондент Петр Бутрим пообщался с мастером на все руки. Привычной техники на этом подворье не отыскать. Всё модернизировано. К бесхозному металлу руку приложил местный изобретатель. В своем конструкторском бюро под открытым небом пенсионер уже собрал десятки уникальных агрегатов – от косилки до культиватора. Семен Бойко родился здесь же в годы войны. По сути, на его глазах малую родину и отстраивали. Сам же начал с первого в округе самодельного трактора. Затем плуг – тоже своими руками. И так по цепочке. Сажалка для картофеля – его детище. Чудо-технику он мастерит из отработанных деталей и без технического образования. Все на уровне опыта и интуиции.

Семен Бойко, житель деревни Гвозницы:

Душа лежала. Я что задумаю, то и сделаю. От полезного хобби мужчина не устает и на восьмом десятке. При этом регулярно помогает жителям деревни подготовиться к полевым работам.

Степан Чикита, житель деревни Гвозницы:

Мы обращаемся все. Я сколько раз обращался. Токарем был, сварщиком. Безотказный. До него подойдешь – всегда подсобит. Выточить что – не будет отказывать, сделает. Без таких железных помощников труд в огороде теперь просто немыслим. Распахивать, сажать и косить не заводским, а авторским орудием намного легче. Да и служит собранное таким же пахарем, как правило, дольше.

Семен Бойко:

Посмотрел – так что тут делать, намного проще. Сделал я на подшипниках свою сажалку. Потому что в Польше было на капроновых втулках – непрактично.

Сам же народный умелец уверен: со своей легкой руки подарил вторую жизнь не одной тонне металла. Купленных частей в его агрегатах практически нет – всё со свалки или старых машин.

Петр Бутрим, СТВ:

Абсолютно всё в этом дворе собрано своими руками из отработанных материалов. Не только сельхозтехника, но и вот такой уютный уголок для отдыха. С беседкой, качелями и цветами – и всё это из металлолома.