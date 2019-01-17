5-метровая белорусская вытинанка стала зимним украшением Москвы

Новости Беларуси. Пятиметровая белорусская вытинанка стала зимним украшением Москвы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее автор – жительница Молодечно Елизавета Червонцева, которая работает преподавателем декоративно-прикладного искусства в местном колледже.

По заказу одной из фирм девушка разработала инсталляцию с лесом и животными, в дополнение макет подсветили изнутри и установили сверху звезду.