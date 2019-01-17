Погода на 18 января. Будет облачно, временами – мокрый снег и дождь

По данным Белгидромета в пятницу, 18 января, на всей территории страны будет облачно, временами – мокрый снег и дождь. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Температура воздуха днем будет около 0 градусов.
В городах Минской области будет облачно, ожидаются небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 градусов в Молодечно и Борисове до +2°C в Несвиже.
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В столице в ближайшие три дня будет облачно с прояснениями, на отдельных участках дорог – гололедица, временами – кратковременный снег. К воскресенью столбик термометра опустится до 4 градусов мороза.