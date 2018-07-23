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В Беларусь 23 июля начали прибывать участники Чемпионата мира по вертолетному спорту

23 июля 2018 07:42
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Новости Беларуси. 23 июля в Беларусь начнут прибывать участники Чемпионата мира по вертолетному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь 23 июля начали прибывать участники Чемпионата мира по вертолетному спорту-1

Официальное открытие первенства, которое наше страна, к слову, принимает впервые в суверенной истории, запланировано на 24 июля. Уже сегодня все экипажи (а их более 4 десятков) смогут осмотреть соревновательную трассу.

В Беларусь 23 июля начали прибывать участники Чемпионата мира по вертолетному спорту-4

До 29 июля виртуозы вертолетного спорта на аэродроме Боровая будут соревноваться в 4 дисциплинах. Нашу команду представят 7 экипажей на вертолетах МИ-2 и Робинсон, приятно отметить, что цвета белорусского флага будут защищать и девушки.

В Беларусь 23 июля начали прибывать участники Чемпионата мира по вертолетному спорту-7

Сергей Друй, летчик-экзаменатор, тренер сборной Беларуси по вертолетному спорту:
Технический вид спорта, достаточно, наверное, редкий все таки. Если Шумахер на формуле 1 выдает такие дела, то на дороге он себя чувствует совершенно спокойно, да, как-будто мороженое кушает. Так же и здесь, это высшая степень в данном случае летного мастерства.

В Беларусь 23 июля начали прибывать участники Чемпионата мира по вертолетному спорту-10

На прошлом чемпионате наша сборная остановилась в шаге от победы. Тогда золото взяли наши главные конкуренты – россияне. Выяснять чей же винтокрылый экипаж лучше в небе над боровой команды из 15 стран мира будут всю нынешнюю неделю.

В Беларусь 23 июля начали прибывать участники Чемпионата мира по вертолетному спорту-13

# Самолет # общество # Фотофакт

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