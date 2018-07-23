В Беларусь 23 июля начали прибывать участники Чемпионата мира по вертолетному спорту

Новости Беларуси. 23 июля в Беларусь начнут прибывать участники Чемпионата мира по вертолетному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальное открытие первенства, которое наше страна, к слову, принимает впервые в суверенной истории, запланировано на 24 июля. Уже сегодня все экипажи (а их более 4 десятков) смогут осмотреть соревновательную трассу.

До 29 июля виртуозы вертолетного спорта на аэродроме Боровая будут соревноваться в 4 дисциплинах. Нашу команду представят 7 экипажей на вертолетах МИ-2 и Робинсон, приятно отметить, что цвета белорусского флага будут защищать и девушки.

Сергей Друй, летчик-экзаменатор, тренер сборной Беларуси по вертолетному спорту:

Технический вид спорта, достаточно, наверное, редкий все таки. Если Шумахер на формуле 1 выдает такие дела, то на дороге он себя чувствует совершенно спокойно, да, как-будто мороженое кушает. Так же и здесь, это высшая степень в данном случае летного мастерства.