Студенты из Беларуси и Санкт-Петербурга будут помогать строить общежитие №2 к II Европейским играм

На днях в стране торжественно открылась Минская городская молодежная стройка. Так что не вся белорусская молодёжь сейчас активно поступает в вузы. Кто-то зарабатывает на карманные расходы. Причём, работают в Беларуси не только свои студенты, но и иностранные.