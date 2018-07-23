Студенты из Беларуси и Санкт-Петербурга будут помогать строить общежитие №2 к II Европейским играм
На днях в стране торжественно открылась Минская городская молодежная стройка. Так что не вся белорусская молодёжь сейчас активно поступает в вузы. Кто-то зарабатывает на карманные расходы. Причём, работают в Беларуси не только свои студенты, но и иностранные.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – командир белорусского студенческого отряда «Знамя Победы» – Владислав Астапенко и командир Санкт-Петербургского студенческого отряда «Возрождение» – Никита Бельдянов.
Что в этом году в Минске объявлено городской молодежной стройкой? Сколько людей приехало помогать из Санкт-Петербурга? Какая существует традиция в студенческих отрядах? Узнаете, посмотрев видеоматериал.