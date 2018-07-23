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Студенты из Беларуси и Санкт-Петербурга будут помогать строить общежитие №2 к II Европейским играм

23 июля 2018 08:23
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На днях в стране торжественно открылась Минская городская молодежная стройка. Так что не вся белорусская молодёжь сейчас активно поступает в вузы. Кто-то зарабатывает на карманные расходы. Причём, работают в Беларуси не только свои студенты, но и иностранные.

Студенты из Беларуси и Санкт-Петербурга будут помогать строить общежитие №2 к II Европейским играм -1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – командир белорусского студенческого отряда «Знамя Победы» – Владислав Астапенко и командир Санкт-Петербургского студенческого отряда «Возрождение» – Никита Бельдянов.

Студенты из Беларуси и Санкт-Петербурга будут помогать строить общежитие №2 к II Европейским играм -4

Что в этом году в Минске объявлено городской молодежной стройкой? Сколько людей приехало помогать из Санкт-Петербурга? Какая существует традиция в студенческих отрядах? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Строительство # общество # Владислав Астапенко # Никита Бельдянов # Фотофакт

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