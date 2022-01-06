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Марзалюк: только референдум, а не диктат извне может изменить политическую систему страны в нужном направлении

06 января 2022 15:34
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Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ авторская рубрика «В обстановке мира».

Марзалюк: только референдум, а не диктат извне может изменить политическую систему страны в нужном направлении-1

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Период 1917-1919 годов положил начало исключительно новому этапу в развитии белорусского законодательства: активно формируется наша государственность. При этом наличие на белорусской земле многочисленных и зачастую недолговечных государственных образований предопределило один из самых сложных периодов законодательства Беларуси.

Поначалу самой яркой чертой законности было… ее отсутствие. Да и как могло быть иначе: западная и центральная части Беларуси находились под оккупацией, там действовали приказы и распоряжения оккупационных властей. Военное положение сохранялось и на востоке Беларуси, где была установлена советская власть.

Марзалюк: только референдум, а не диктат извне может изменить политическую систему страны в нужном направлении-4

В марте 1918 года на оккупированных немецкой армией белорусских землях была провозглашена Белорусская Народная Республика. Впрочем, уставные грамоты и другие законы БНР (например, «О гражданстве» от 14 декабря 1919 года) были весьма условными: действие их норм провозглашалось на территории, неподконтрольной созданным госорганам БНР, и механизм их реализации попросту отсутствовал.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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