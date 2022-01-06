Марзалюк: только референдум, а не диктат извне может изменить политическую систему страны в нужном направлении

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Период 1917-1919 годов положил начало исключительно новому этапу в развитии белорусского законодательства: активно формируется наша государственность. При этом наличие на белорусской земле многочисленных и зачастую недолговечных государственных образований предопределило один из самых сложных периодов законодательства Беларуси.

Поначалу самой яркой чертой законности было… ее отсутствие. Да и как могло быть иначе: западная и центральная части Беларуси находились под оккупацией, там действовали приказы и распоряжения оккупационных властей. Военное положение сохранялось и на востоке Беларуси, где была установлена советская власть.